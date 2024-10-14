"القومي للمسرح" يحيي ذكرى وفاة أمير الشعراء أحمد شوقي

يحيي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم الاثنين، بذكرى وفاة أمير الشعراء أحمد شوقي.

ويأتي احياء الذكرى بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وتخليدًا إلى ذكرى وفاة أمير الشعراء أحمد شوقي، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.

أمير الشعراء أحمد شوقي