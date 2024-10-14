"القومي للمسرح" يحيي ذكرى وفاة أمير الشعراء أحمد شوقي
يحيي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم الاثنين، بذكرى وفاة أمير الشعراء أحمد شوقي.
ويأتي احياء الذكرى بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وتخليدًا إلى ذكرى وفاة أمير الشعراء أحمد شوقي، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.
أمير الشعراء أحمد شوقي
- حصل على المجانية كمكافأة على تفوقه.
- التحق بعد ذلك بمدرسة الحقوق عام 1885م وانتسب إلى قسم الترجمة.
- بعد تخرجه من مدرسة الحقوق عينه الخديوى في خاصته.
- أرسله الخديوى بعد عام من تعيينه ليستكمل دراسته فى فرنسا حيث قضى 3 أعوام عاد بعدها بالشهادة النهائية فى 1893، خلال بعثته فى فرنسا اشترك مع زملاء البعثة فى تكوين "جمعية التقدم المصرى".
- كانت الجمعية أحد أشكال العمل الوطنى ضد الاحتلال الإنجليزى وربطته حينئذ صداقة قوية بالزعيم مصطفى كامل.
- كان يرسل قصائد يمدح فيها الخديو وهو فى فرنسا.
- بعد عودته من فرنسا أصبح شاعر القصر، فكان مقرباً أيضاً من الخديوى عباس حلمي.
- عندما عاد إلى مصر أطلق ديوانه "الشوقيات" وصدر الجزء الأول منه عام 1898م.