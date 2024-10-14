النائب‭ ‬أيمن‭ ‬محسب‭ ‬يطالب‭ ‬باستثناء‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬وقف‭ ‬الاستيراد‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬والمحلية

تقدم‭ ‬الدكتور‭ ‬أيمن‭ ‬محسب،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬باقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬استثناء‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬وقف‭ ‬استيراد‭ ‬السيارات،‭ ‬حفاظًا‭ ‬على‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬والمحلية‭ ‬القائمة‭. ‬

وقال‭ ‬امحسبب،‭ ‬في‭ ‬طلبه،‭ ‬إن‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬شهدت‭ ‬تحركات‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬للتصدي‭ ‬لعمليات‭ ‬التلاعب‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬سيارات‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬الطبيعيين‭ ‬الأصحاء‭ ‬من‭ ‬استخراج‭ ‬خطابات‭ ‬صحية‭ ‬تثبت‭ ‬إصابتهم‭ ‬بـ‭ ‬اإعاقةب‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬الحقيقة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬استيراد‭ ‬سيارات‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬130‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬وتحول‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬المقدم‭ ‬لذوي‭ ‬الهمم‭ ‬إلى‭ ‬تجارة‭ ‬رابحة‭.‬

وأضاف‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬أصدرت‭ ‬قرارا‭ ‬بوقف‭ ‬استيراد‭ ‬السيارات‭ ‬لحين‭ ‬وضع‭ ‬ضوابط‭ ‬مشددة‭ ‬لمنع‭ ‬استغلالهم‭ ‬واستيراد‭ ‬السيارات‭ ‬باسمهم‭ ‬حرصًا‭ ‬على‭ ‬وصول‭ ‬الدعم‭ ‬لمستحقيه،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القرارات‭ ‬الحكومية‭ ‬المنطقية‭ ‬والمهمة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬النظر‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬لواحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الاستثمارات‭ ‬التي‭ ‬تستهدفها‭ ‬الدولة‭ ‬المصرية‭ ‬وهي‭ ‬مجال‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬التي‭ ‬تتسق‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬الدولة‭ ‬للتحول‭ ‬إلى‭ ‬الأخضر‭ ‬والاعتماد‭ ‬علي‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭.‬

وأكد‭ ‬امحسبب،‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬الحكومة‭ ‬ضرورة‭ ‬لضمان‭ ‬وصول‭ ‬الدعم‭ ‬لمستحقيه،‭ ‬لكن‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬يتمتع‭ ‬القرار‭ ‬بقدر‭ ‬من‭ ‬المرونة،‭ ‬حيث‭ ‬يضر‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬بالمستثمرين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬ويعرضهم‭ ‬لخسائر‭ ‬فادحة،‭ ‬بعد‭ ‬ضخ‭ ‬مئات‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬الدولارات‭ ‬في‭ ‬تجهيز‭ ‬نقاط‭ ‬الشحن‭ ‬وبدء‭ ‬أعمالها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي،‭ ‬منوها‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬السوق‭ ‬المصري‭ ‬يضم‭ ‬9‭ ‬شركات‭ ‬مطالبة‭ ‬بإنشاء‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬مناسبة‭ ‬بمعدل‭ ‬150‭ ‬نقطة‭ ‬لكل‭ ‬شركة،‭ ‬علمًا‭ ‬بأن‭ ‬مصر‭ ‬لديها‭ ‬1200‭ ‬نقطة‭ ‬فقط‭ ‬لشحن‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬تحرك‭ ‬بطيء‭ ‬نحو‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬وقف‭ ‬الاستيراد‭ ‬للسيارات‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬هروب‭ ‬جميع‭ ‬الاستثمارات‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬وتعرض‭ ‬أصحابها‭ ‬لخسائر‭ ‬فادحة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعني‭ ‬توقف‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬تماما‭ ‬،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬المستثمرين‭ ‬دخلوا‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬نحو‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬محل‭ ‬تقدير‭ ‬عالمي‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المناخ‭ ‬بشرم‭ ‬الشيخ‭.‬

ولفت‭ ‬النائب‭ ‬أيمن‭ ‬محسب،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬المصرية‭ ‬تتكبد‭ ‬نحو‭ ‬8.7مليار‭ ‬دولار‭ ‬سنويا‭ ‬فاتورة‭ ‬استيراد‭ ‬المحروقات،‭ ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬بات‭ ‬ضرورة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خفض‭ ‬هذه‭ ‬الفاتورة‭ ‬الضخمة،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬استثناء‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬وقف‭ ‬استيراد‭ ‬السيارات،‭ ‬حفاظًا‭ ‬على‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬والمحلية‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬