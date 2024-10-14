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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

غدا.. محاكمة شقيقين لاتهامهم بقتل شخص بالقناطر الخيرية

بوابة الوفد الإلكترونية

 تنظر  محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، غدا الثلاثاء، محاكمة شقيقين لاتهامهم بقتل شخص باستخدام "فرد روسي"، وذلك خلال مشادة بين المتهمين والمجنى عليه تطورت لمشاجرة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية،  للاستعداد والمرافعة.

غدا.. محاكمة شقيقين لاتهامهم بقتل شخص بالقناطر الخيرية

تعقد الجلسة ؛ برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب، 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7187 لسنة 2024 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1232 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "عيد س ع"، 47 سنة، خفير، وشقيقه "رزق س ع"، 50 سنة، خفير، هارب، ومقيمان عزبة الخيمى دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لأنهما فى يوم 19 / 3 / 2024، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، قتلا عمدًا المجنى عليه أمير إبراهيم إبراهيم، بغير سبق إصرار ولا ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أشهر سلاح – "فرد روسي" - وأطلق صوب المجنى عليه عيار نارى استقر ببطنه قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق، والتى أودت بحياته حال تواجد الثانى على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح نارى غير مششخن (فرد روسي)، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل فى السلاح النارى موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهما فى حيازتها أو إحرازها.

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