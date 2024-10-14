الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

حقيقة تعديل ضوابط الواجب المنزلي والتقييمات الأسبوعية

شادي زلطة متحدث وزارة
شادي زلطة متحدث وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما تداول تعديل ضوابط الواجب المنزلي والتقييمات الأسبوعية لطلاب المدارس. 

ونفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تداول حول وجود تعليمات جديدة متعلقة بتطبيق الواجب المنزلي والتقييمات الأسبوعية. 

وأكد متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم وجود أية تعديلات على آلية تطبيق الواجب المنزلي أو التقييمات الأسبوعية. 

شائعة تعديل آلية تطبيق الواجب المنزلي

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أنباء عن وجود تعليمات وقرارات الجديدة بخصوص الاعمال التحريرية سواء الواجب المنزلي أو التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية. 

وتشمل تلك الضوابط أن الواجب المنزلي يصحح ويكتب عليه نظر ولا يعطي عليه درجة في كراسة الطالب وتعطي الدرجة كاملة للطالب في سجل الدرجات الخاص بالمعلم.  
  
تتضمن تلك الضوابط أن التقييم الأسبوعي يصحح في الكراسة  ويكتب عليه نظر  ولا يعطي الطالب درجة ويأخذ الدرجة كاملة في سجل أعمال السنة.                            
وتشمل التعليمات المنتشرة أن الشرط الأساسي في حصول الطالب على الدرجة النهائية في الواجب المنزلي والتقيمات الاسبوعية هو حضور الطالب التقييم وعمل الواجب وليس جاوب صح او جاوب خطا.                              
وتتضمن أن الطالب الغائب في التقييم الاسبوعي او الواجب لا يعاد له، التقييم وياخذ ( غ ) او (صفر)، ولا يعاد اختبار الشهر للطالب الذي يغيب    ويكتب امامه ( صفر)  ويصحح الامتحان وتعطي الدرجة المستحقة للطالب في نفس ورقة الامتحان كما هي ثم يتم رصدها كما هي بالدفتر. 

وتشتمل على أن اختبار الشهر مسؤلية الموجه، وأن معلم المدرسة مكلف باعداد   اختبار الشهر لطلاب الدمج داخل المدرسة  حسب حالات الدمج الموجوده عند كل معلم.

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