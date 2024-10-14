منها استهداف قلب إسرائيل.. أبرز الأحداث العالمية مساء الاثنين

شهدت دول العالم الكثير من الأحداث مساء الاثنين، في ظل الصراع والحروب التي اندلعت في المنطقة، ويواصل الاحتلال عدوانه على لبنان مع استمرار المجازر في غزة، إلى جانب الحرب في السودان ومعاناة الشعب في دارفور، وتصفية قيادي في تنظيم القاعدة، ومسيرة حزب الله التي استهدفت قلب إسرائيل.

وفي السطور التالية نستعرض ابرز الأحداث العالمية:

نُقل جثمان عباس نيلفروشان القيادي بالحرس الثوري الإيراني الى مطار بغداد الدولي تمهيدا لنقله ودفنه في كربلاء.

دعا مجلس السلم والأمن الأفريقي، قوات الدعم السريع لإنهاء الحصار على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

تدرس إسرائيل خطة لقطع المساعدات الإغاثية عن شمال قطاع غزة وإخلاء المنطقة من المدنيين حسب أسوشيتد برس عن مسؤولين.

قصف حزب الله مساء اليوم الاثنين دبابات ميركافا للعدو الإسرائيلي إلى أطراف بلدة عيتا الشعب، وأوقعوا أفرادها بين قتيلٍ وجريح .

أعلن المكتب الإعلامي في غزة، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي، يمارس الكذب ويحاول تضليل الرأي العام بإدخال طحين إلى شمال غزة بينما يُعزّز سياسة التجويع الممنهج ويواصل المحرقة ويقتل أكثر من 342 شهيداً منذ 10 أيام متواصلة.

قال الجيش المالي إن وحدة عسكرية تابعة له نجحت في ملاحقة مجموعة من مقاتلي تنظيم «القاعدة»، كانت تستعد لتنفيذ هجمات إرهابية في منطقة تمبكتو، شمالي البلاد، وأضاف الجيش أنه ألحق أضراراً بشرية ومادية كبيرة بالمجموعة الإرهابية، وأكد مقتل القيادي البارز في القاعدة جليبيب الأنصاري.

طالبت الأمم المتحدة الحاجة الملحة، بضرورة وقف إطلاق النار في لبنان وغزة، لمنع اندلاع نزاع إقليمي أوسع تكون له انعكاسات على العالم بأسره.

وأفادت القناة 12 العبرية، بأن المسيرة التي أطلقها حزب الله وضربت القاعدة العسكرية تحتوي على مواد أكثر انفجارًا، وهي أكبر من الطائرات بدون طيار الأخرى.

وقالت قناة “كان”، إن طائرة بدون طيار دخلت الليلة الماضية إلى قلب "إسرائيل" والقصف على المركز وحيفا مجرد مثال على ذلك وهناك المزيد في المستقبل.