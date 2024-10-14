محاكمة عاطل قتل شخصا بحجر في شبرا الخيمة الأربعاء المقبل

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية،الاربعاء المقبل ، محاكمة عاطل بتهمة قتل شخص بحجر بقصد سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول ، للمرافعة.

الأربعاء المقبل .. محاكمة عاطل بتهمة قتل شخص بحجر بقصد سرقة هاتفه بشبرا الخيمة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4965 لسنة 2024 جنايات شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1711 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم أحمد.م، 21 سنة، بدون عمل، مقيم منشية الحرية ثان شبرا الخيمة القليوبية، لأنه قتل عمد المجني عليه سامح الزناتي إبراهيم - بغير سبق إصرار ولا ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم استل أداة حجر وسدد له عدة ضربات بالأداة المار بيانها، استقرت برأسه قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم ارتكب تلك الجناية بقصد ارتكابه جنحة سرقة، إذ أنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقول - هاتف محمول - المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك لذات المجني عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص “حجر”، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.