فتح تحقيق عاجل في حادث أتوبيس جامعة الجلالة

انتقل منذ قليل فريق من النيابة العامة إلى مستشفى المجمع الطبي بالسويس للوقوف على أسباب وظروف حادث أتوبيس الجلالة، والذي أسفر عن مصرع 12 شخصًا وإصابة 28 آخرين من طلاب جامعة الجلالة.

وتستمع جهات التحقيق إلى أقوال المصابين من طلاب جامعة الجلالة في الحادث، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

كما طلبت النيابة العامة إعداد تقريرًا عن حالة المصابين في حادث الجلالة.

وانتقل فريق من الطب الشرعي إلى المشرحة لمعاينة جثامين ضحايا حادث الجلالة والوقوف على أسباب وظروف الوفاة.

حادث جامعة الجلالة

وشهد طريق الجلالة انقلاب أتوبيس يقل طلاب جامعة الجلالة مما أسفر عن مصرع عدد من الطلاب وإصابة آخرين.

وفي المقابل تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس على سائق أتوبيس جامعة الجلالة للاستماع إلى أقواله والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، تلقت إخطارا بوقع حادث على طريق الجلالة وسط أنباء عن مصابين ووفيات.