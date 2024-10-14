رنا سماحة تواكب موضة 2025

اعتادت الفنانة رنا سماحة على مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام، لتكن دائمًا التواصل معهم.

وبدت رنا سماحة بإطلالة لافته، حيث ارتدت فستانًا طويلًا، صمم من قماش البايت باللون الفضي ونسقت عليه بالطو باللون اللافندر لتخطف الأنظار لها، لتواكب موضة 2025.

وتزينت بأكسسوارات لافته غير تقليدية لتزيد من غرابة إطلالتها.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت لمسات ناعمة من المكياج مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

رنا سماحة

رنا سماحة من مواليد 7 أبريل 1990، القاهرة، هي مغنية و ممثلة و مذيعة مصرية، درست في المعهد العالي للموسيقى العربية، وشاركت في برنامج ستار أكاديمي - الموسم التاسع.

مسيرتها

بدايتها

بدأت رنا مشوارها الفني في سن صغير، حيث كانت تغني في الإذاعة المدرسية، وقدمتها والدتها لبرامج المواهب بالقناة الثالثة المصرية، ثم اشتركت في فرقة سيد درويش مع محمد حسن درويش، وتطورت موهبتها كثيرًا، وفي المرحلة الثانوية دخلت مسرح ابن خلدون. كما قدمت مسرحية «إيزيس» بمعهد الموسيقى العربية وغنت رنا بعض الأغاني فيها. والتحقت رنا بمعهد الموسيقي العربية، إلا أنها أجلت استكمال الدراسة عامًا بعد عام، وقررت المضي في الحياة الفنية.

ستار أكاديمي 9

شاركت رنا في الموسم التاسع من برنامج ستار أكاديمي، ودخلت منطقة الخطر مرتين أنقذها فيهما الجمهور، قبل أن تدخل للمرة الثالثة في البرايم الرابع عشر وتخرج من المسابقة. وبعودتها لمصر بعد الحفل الختامي كان في انتظارها العديد من المعجبين في المطار.

أعمالها

برامج تلفزيونية

كانت البداية التلفزيونية لها عندما عملت مذيعة لأول مرة أثناء مشاركتها في برنامج أجمل سنين عمرنا ، وأثناء مشاركة رنا في البرنامج تعاقدت على المشاركة في تقديم برنامج البنات ميعرفوش يكدبوا، والذي استمر 4 حلقات فقط قبل أن يتوقف لأسباب إنتاجية. و أخيرا قدمت برنامج "الطبيب " على قناة المحور.

كما شاركت بعد انتهاء ستار أكاديمى مباشرة مع مجموعة من الفنانين الشباب فى برنامج "ليلة أنس" على قناة دبى حيث قدمت بصوتها على المسرح أغانى لعمالقة الفن العربى.

برامج إذاعية

قدّمت برنامج غني وبس مع مينا عطا على إذاعة 9090، واستمر البرنامج 8 أشهر حقق خلالهم نجاحًا كبيرًا وفاز بجائزة أفضل برنامج إذاعي في 2015 من «ديرجيست». وقدمت برنامج سنة تانية غنا مع مينا عطا على إذاعة 9090 أيضًا وفاز بجائزة الديرجيست. كما قدما معا برنامج دويتو غنا وبرنامج باب الغنا لعدة مواسم.