ضبط طالبين إعدادي تحرشا بمدرسة وموظفة بالقاهرة

القت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على طالبين بالمرحلة الإعدادية متهمين بالتحرش بمُدرسة بحضانة، وموظفة بشركة سياحة، أثناء استقلال المتهمين إسكوتر كهربائي.

ضبط طالبين إعدادي تحرشا بمدرسة وموظفة

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من شرطة النجدة بشكوى بميدان بركة الرطل مُدرسة بحضانة ومقيمة بدائرة قسم الظاهر، وموظفة بشركة سياحة ومقيمة بالمنطقة محل البلاغ، وقررا بتضررهما من طالبين بالصف الثالث الإعدادي مقيمين بدائرة قسم الأزبكية، بالتحرش بهما حال سيرهما مترجلين بمحل البلاغ في أثناء استقلال المشكو في حقهما إسكوتر كهربائي، وتمكن الأهالي من ضبطهما وبحوزتهما الإسكوتر، وبمواجهة المشكو في حقهما اعترفا بارتكاب الواقعة.