الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حزب الله يستهدف قلب إسرائيل

حزب الله
حزب الله

فر ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، مساء الإثنين، مع انطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل بعدما ترددت أنباء عن إطلاق مقذوفات من لبنان.

واعلن الجيش في وقت لاحق أن ثلاثة صواريخ أُطلقوا من لبنان صوب قلب إسرائيل، وأنه اعترضها جميعا دون وقوع إصابات.

واضاف أن مقاتلات إسرائيلية قصفت المنصة التي انطلقت منها المقذوفات الثلاث، زاعما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

بالتزامن مع ذلك، أعلن حزب الله استهداف موقع للجيش الإسرائيلي في مسكفعام بالمدفعية وتجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في المنارة برشقة صاروخية.

 

 

 

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