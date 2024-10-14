الأتوبيس انقلب 3 مرات.. تفاصيل مصرع 10 طلاب فى حادث الجلالة

حادث الجلالة..أوضحت المعاينة الأولية، سبب حادث الجلالة، والذي توفي فيه 10 طلاب وأصيب 25 آخرون، جميعهم من طلاب جامعة الجلالة، ومعظمهم من طلاب كلية الطب.

حادث انقلاب أتوبيس بطريق الجلالة

وكشفت المعاينة أن سبب حادث طريق الجلالة، هو انقلاب أتوبيس خاص غير تابع للجامعة، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انقلابه 3 مرات.

وكان مرفق الإسعاف بمحافظة السويس قد تلقى بلاغًا بانقلاب أتوبيس يقل طلابا بجامعة الجلالة، معظمهم من كلية الطب، في أثناء عودتهم بعد انتهاء اليوم الدراسي إلى منازلهم في القاهرة.

وعلى الفور، دفع الدكتور مينا فوزي، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس، بـ 30 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المتوفين والمصابين إلى مجمع السويس الطبي.

وأعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير هيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، رفع حالة الطوارئ واستدعاء جميع الأطقم الطبية لعلاج المصابين.

وقال شهود عيان إن 10 طلاب لقوا مصرعهم في الحادث، وأصيب نحو 25 آخرين، وجارٍ حاليًا حصر الأعداد النهائية.