رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة يتفقد مستشفيات سوهاج 

تفقد الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان اليوم الإثنين خلال جولته الميدانية بمحافظة سوهاج بعض مستشفيات المحافظة رافقه الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة والدكتور محمد عزت مدير التحكم الرئيسي بالإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة وذلك للوقوف علي الاحتياجات والمتطلبات وسبل دعم تلك المستشفيات وتوفير كل ما يلزم لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن وتطوير الخدمات المقدمة والتوسع في استحداث اقسام جديدة بها لتكامل الخدمة المقدمة بتلك المستشفيات .

واستهل رئيس قطاع الرعاية العلاجية والوفد المرافق له جولته بتفقد مستشفى جهينة المركزي وكان في استقباله الدكتور أمجد عادل مدير المستشفي حيث استعرض مع الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة الخدمات التي تقدمها المستشفي حالياً والقوة البشرية بها والتخصصات التي تحتاجها والمتطلبات اللازمة لرفع مستوي الخدمة وتكاملها .

ووجه الدكتور بيتر وجيه بالتعاقد والاستعانة بجميع التخصصات الطبية التي تحتاجها المستشفى لتؤدي الخدمة الطبية علي أكمل وجه مشدداً على رفع كفاءة الخدمات والأداء .



كما تفقد رئيس قطاع الرعاية العلاجية خلال زيارته مستشفى طهطا العام وكان في استقباله الدكتور وليد العرشي مدير إدارة المستشفيات والدكتور أحمد صابر عواجة مدير المستشفى حيث تفقد أقسام الإستقبال والرعاية والحضانات وقسم القسطرة القلبية والمقرر تشغيله خلال ايام .

وأشاد الدكتور بيتر وجيه بقسم القسطرة القلبية وملحقاته مؤكدا على دعمه الكامل لجميع الجهود التي من شائنها رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

واختتم رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة زيارته بتفقد مركز شطورة المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل التابع للإدارة الصحية بمركز ومدينة طهطا وذلك بعد رفع كفائته وتطويره بمساعدة المجتمع المدني وكان في استقباله لفيف من أهالي القرية معبرين عن بالغ سعادتهم بتلك الزيارة ووجه من خلالها وكيل وزارة الصحة بمراجعة الضوابط وآليات التشغيل بالمركز ليكون قادرا على تقديم الخدمات المنوطة به معربا عن تقديره لأهالي القرية علي مجهودهم الملموس .



وثمن الدكتور بيتر وجيه المجهودات المبذولة للدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة مقدما له الشكر والتقدير لما لاحظه من اختلاف بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وكذلك مستوى المستشفيات التي زارها و الانضباط الملحوظ مقارنة بالزيارة السابقة مؤكداً علي دعمه الكامل لإستكمال التنمية الصحية وتطوير المستشفيات والخدمة لتليق بالمواطن السوهاجي .