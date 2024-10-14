جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تنظم حفل استقبال للطلاب الجدد والقدامي

تزامناً مع انتصارات أكتوبر المجيد

نظمت إدارة رعاية الشباب بجامعة أسيوط، حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وذلك تزامناً مع انتصارات أكتوبر المجيد تحت رعاية الدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية وإشراف الدكتور علي محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة قرآنية لآيات من الذكر الحكيم، تلاه أنشودة دينيه قدمها طلاب الجامعة.

شهد الحفل حضور الدكتور خليل علي خليل عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور ولاء محمود الشريف عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، وجمال كمال عباس أمين عام الجامعة ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري، ولفيف من طلاب الجامعة .

وفي مستهل كلمته أعرب الدكتور جمال تاج رئيس الجامعة عن سعادته بهذا الحفل، الذي يحظى بمناسبتين عزيزتين وهما ذكرى انتصار أكتوبر، واستقبال طلاب الجامعة موضحاً أن ذكرى أكتوبر التي أثبتت فيها قواتنا المسلحة للعالم أن الإرادة القوية والتخطيط السليم قادران على تحقيق المستحيل، وتمثل هذه الذكري رمزًا للتضحية والصمود والعزيمة لدي الشعب المصري وجيشنا العظيم.

وأضاف رئيس الجامعة حرص الجامعة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها الجدد والقُدامى لاستكمال مسيرتهم التعليمية نحو مستقبل أفضل مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعليم التكنولوجي والفني لدوره الهام في تأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل.

وفي سياق متصل رحب الدكتور علي يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالطلاب الجُدد والقدامى موضحاً أن الجامعة تمثل بيت العلم والخبرة لما تقدمه من خدمات تعليمية وتدريبية متنوعة فضلاً عن الأنشطة الطلابية المتعددة ومن ثم حث سيادته الطلاب على ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى مما تقدمه الجامعة من فرص أكاديمية وثقافية واجتماعية، والمشاركة في الأنشطة الطلابية لصقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم في مختلف المجالات.

ومن جانبه أضاف الدكتور عصام محمود منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة أن إدارة الجامعة تحرص كل الحرص على تفعيل الأنشطة الطلابية، إيمانًا منها بدور هذه الأنشطة في تنمية قدرات الطلاب وبناء شخصية الطالب الجامعي، موجهًا عدة نصائح للطلاب منها المثابرة الكفاح والاجتهاد لبناء ورفعة وطننا الغالي مصر.

كما وجهت الدكتور أسماء سمير مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة خالص الشكر لإدارة الجامعة على دعمها الكامل لإدارة رعاية الشباب من أجل تحقيق أهدافها ورؤيتها، متمنيةً للطلاب عاماً دراسياً مُكلل بالنجاح والتوفيق.

وفي نفس السياق أضاف الطالب محمود عاصم رئيس اتحاد طلاب الجامعة خالص الشكر والتقدير والاحترام إلى إدارة الجامعة، التي لا تدخراً جهداً تجاه أبنائها الطلاب، لتوفير مناخ تعليمي متميز يُساهم في إعداد جيل يمتلك مهارات تكنولوجية متميزة يتطلبها سوق العمل.

جدير بالذكر أن الحفل شهد تكريم أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والجهاز الإداري المشاركين في أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد الذي نظمته الجامعة في أبريل الماضي، وكذلك تكريم الطلاب الأوائل للعام الجامعي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م، وأعضاء الوفد المشارك في النسخة الأولى من أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية الذي أقيم بالمدينة الشبابية بالإسكندرية خلال شهر سبتمبر الماضي.