الانتهاء من رفع كفاءة شارع مصر والثلاثينى بالإسماعيلية

قال المهندس أحمدالشيمي مديرعام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، إنه تم أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع مصر و تم وفقاً لخطة التطوير والتجميل المقرر تنفيذها بالمركز للعام المالي 2023/2024، وذلك ضمن الخدمات التي نعمل على تقديمها للمواطنين لتسهيل الحركة وتيسير الانتقال وتحسين الشوارع والميادين تحقيقاً لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

نفق الثلاثينى وسط الإسماعيلية

وأشار " الشيمى " ، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات، وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله وبتوجيهات من محافظ الإسماعيلية



ولفت " الشيمى " ، إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كـالمياه والكهرباء والغاز الطبيعي والصرف الصحي والتليفونات ومسئولي الإشغالات والنظافة، وغيرها قبل وأثناء وبعد التنفيذ تم للحفاظ على المظهر الجمالي لتلك الشوارع دون اتلاف أو تغيير، مشدداً على جميع العاملين بمديرية الطرق ، ضرورة متابعة مراحل العمل والتنفيذ أولاً بأول للتأكد من التنفيذ طبقاً للمواصفات والمعايير المقررة حتى الانتهاء من تلك الأعمال على أن يتم استكمال باقي الشوارع الضيقة وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً ، الموضوعة من المحافظة

واشارة أن محافظ الإسماعيلية امر بتخطيط نفق الثلاثينى وسط الإسماعيلية وتم الانتهاء من النفق الاسبوع الماضى وتم الانتهاء من تركيب الانترلوك بطول شارع مصر اهم شوارع المحافظة وتم رفع جميع الإشغالات وأصبح شارع مصر من أهم المزارات فى المحافظة