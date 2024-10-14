روي كين يطالب مسئولي الاتحاد الانجليزي بأختيار الافضل لتدريب الاسود الثلاثة

طالب نجم مانشيستر يونايتد ومنتخب انجلترا السابق روي كين مسئولي الاتحاد الانجليزي باختيار المدير الفني الافضل والانسب ليقود منتخب انجلترا في الفترة القادمة بصرف النظر عن اي اعتبارات اخرى .

وكانت التقارير الصحفية في الصحف الانجليزية قد اكدت ان اسم المدير الفني لنيوكاسل ايدي هاو هو المرشح الاوفر حظا لتدريب منتخب انجلترا رغم وجود مرشحين اخرين على رأسهم الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشيستر سيتي .

نجم منتخب انجلترا السابق روي كين اكد انه ليس مساندا لاختيار ايدي هاو قائلا في تصريحات لصحيفة الميرور : الاهم بالنسبة لي هو وجود المدرب الافضل والمناسب لتدريب منتخب انجلترا . كل الاسماء التي تذكر مثل ايدي هاو لديها بلا شك فرص في تولى المنصب لكن بالنسبة لي لابد من وجود الافضل ولا اعلم ان كان العامل المادي سيلعب دورا في هذا الامر .

واكد روي كين ان بيب جوارديولا هو الافضل لتدريب منتخب انجلترا قائلا : لابد من ان يذهب الاتحاد الانجليزي لبيب جوارديولا هو الافضل وعقده ينتهي الصيف المقبل .

واختتم روي كين تصريحاته قائلا : لا شك ان اهم شىء الان الاستقرار على اسم المدير الفني للعمل على تحضير المنتخب بشكل مناسب لتصفيات كأس العالم ومن بعدها النهائيات في الولايات المتحدة الامريكية .