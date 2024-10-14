افتتاح المؤتمر السنوي الخامس لقسم الأنف والأذن والحنجرة بجامعة سوهاج

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر الخامس لقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب البشري، تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة في علم الأنف والأذن والحنجرة"، بحضور الدكتور عبد المتين موسى رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، ورئيس شرف المؤتمر، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، والدكتور حاتم عمار وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد القادر استاذ الأنف والاذن والحنجرة ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد عبد الغفار رئيس القسم والدكتور مجدي هنري ممثلاً عن نقابة الأطباء بسوهاج.

وأكد رئيس جامعة سوهاج حرص الجامعة على القيام بدورها الملموس فى مجال العمل البحثي والنشاط العلمي ودعم كافة سبل التحديث والتطوير فى مختلف كلياتها وأقسامها وتذليل العقبات لارتقاء العمل الطبى والجامعى، واهتمامها ايضاً بعقد الندوات والمؤتمرات العلمية المتتالية لمواكبة ما هو جديد في مجالات المعرفة بصفة عامة وفي المجال الطبي بصفة خاصة بهدف مواكبة التطور المستمر الذي يشهده العالم في مجال التشخيص والعلاج.

واشاد "النعماني" بما يمتلكه قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة من كفاءات سواء من الأساتذة أو شباب الأطباء ،وما حققه من انجاز في القضاء على قوائم الإنتظار بنسبة ١٠٠٪؜ ، حيث نجح القسم في إجراء ١٧٢ عملية زراعة قوقعة منذ بدء المبادرة الرئاسيه للقضاء علي قوائم الانتظار، مرحباً بالدكتور عبد المتين موسى مؤسس كلية الطب ورئيس جامعة جنوب الوادي الاسبق، وموجهاً شكره لجميع القائمين علي المؤتمر متمنياً نجاح المؤتمر وخروجه بتوصيات مثمرة في هذا المجال.

وقال الدكتور مجدي القاضي ان القسم يشارك بصورة فعالة في خدمة المجتمع والمرضي المترددين عليه حيث استقبل القسم منذ شهر اغسطس الماضي وحتي الآن ٣٤١٧ مريض، وقام بإجراء ٦٩٤٣ عملية جراحية كبرى وذات مهارة ومتوسطة.

وأوضح الدكتور محمد عبد القادر رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة أن المؤتمر يضم نخبة كبيرة من الأساتذة والاستشاريين والمتخصصين وشباب الأطباء في تخصص الأنف والأذن والحنجرة من الجامعات المصرية القاهره، الزقازيق، المنصورة، أسيوط، القصر العيني، طنطا، بني سويف، المنيا، سوهاج، قنا، اسوان" إلى جانب مشاركة نخبة من الأساتذة من مستشفيات وزارة الصحة.

وأوضح الدكتور محمد عبد الغفار ان المؤتمر تستمر فعالياته علي مدار أربعة أيام ويتضمن ٧ جلسات علمية تشتمل على ٢٥ محاضرة تناقش عدد من الموضوعات منها الحالات الصعبة أثناء استئصال اللوز واللحمية وكيفية التعامل معها، كيفية التعامل مع شق القصبة الهوائية ومضاعفاته، أحدث الطرق في التعامل مع مرضى ضعف السمع وعدم الإتزان وطنين الأذن، مناقشة أحدث ما تم الوصول إليه في زراعة القوقعة، والتشريح الجراحي لقاع الجمجمة وطرق العلاج والمضاعفات، كما يتضمن المؤتمر ورشة عمل عن زراعة القوقعة وكيفية التعامل مع المرضى بعد زراعه القوقعة.