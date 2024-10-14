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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

تسريحات للشعر الطويل بتوقيع موضة 2024 من وحي النجمات

بوابة الوفد الإلكترونية

تفضل الفتيات والسيدات الظهور بأرقى التسريحات الشعر العصرية اللافته، ليبرزن جمال شعرهن الطويل وهذا ما وضح وبقوة خلال فعاليات موسم الرياض 2024، باعتباره واحداً من أكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية.

 

ونقدم لكٍ في السطور التالية أجمل موديلات تسريحات للشعر الطويل مناسبة لمختلف الفعاليات والمناسبات الخاصة بك، لتختاري  من بينها التسريحة التي تعجبك، سواء مرفوعة أو مضفرة أو حتى مموجة ومنسدلة على الأكتاف.

 

تسريحة ذيل الحصان المضفرة

 

ما لا شك فيه أن تسريحة ذيل الحصان المضفرة من أبرز وأجمل تسريحات الشعر التى تحبها المرأة لانها تشعرها بانها مازالت طفله مدلله أو أصبحت عروس جميلة ملفته الأنظار.

وزيني خصلات شعرك الطويل بتسريحة شعر ذيل الحصان المضفرة في مناسبات الليلية وزينها بشريط حريري أبيض اللون عند أعلى الرأس، هذه التسريحة، ستبرز جمال ملامح وجهك، وتمنحك إطلالة مميزة وغير تقليدية.

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة

 

تحتل تسريحة ذيل الحصان المنخفض مكانة خاصة لانها تميز إطلالة المرأة، لذلك لا تفقد سحرها أبدًا في عالم موضة تسريحات الشعر، ومهما تنوّعت أشكالها، سواء عالية أو منخفضة، أو مموجة وحتى مضفرة.

وتعد تسريحة ذيل الحصان المنخفض من أكثر التسريحات اعتماداً من قبل النجمات العالميات على السجادة الحمراء؛ إذ تجمع بين البساطة والأناقة والابتكار. 

 

كوني متميزة في مناسباتك، وزيني شعرك بتسريحة أنيقة بأسلوب ذيل الحصان المنخفض مع اعتماد الفرق النصفي للغرة.

تسريحة الكعكة المنخفضة

 

تلجئ السيدات والفتيات للإطلالات العصرية التي تميز طلتها وسط باقي الحضور باعتمادهن تسريحة الكعكة المنخفضة.

والجميل في الأمر ان تسريحة الكعكة المنخفضة انها تبرز جمال ملامح وجهك، وتمنحك إطلالة مميزة وغير تقليدية.

تعد تسريحة الكعكة المنخفضة بأسلوب مضفر مع الفرق الوسطي للغرة المشدودة نحو الخلف من أرقى التسريحات الكلاسيكية التي تلائم المناسبات الرسمية والأجواء الاحتفالية في موسم الرياض 2024. 

حتماً ستتألقين بإطلالة فخمة تخطف الأنظار، لا سيما إذا اخترت معها فستاناً أنيقاً خالياً من الأكمام ومجوهرات فخمة.

تسريحة الكعكة العالية المضفرة

 

تنجذب المرأة لتسريحات الكعكة العالية بأسلوب الضفيرة لتضيف لإطلالاتها جاذبية خاصة خاصة عند ارتدائها لفساتين السهرة المميزة.

وتأتي تسريحة الكعكة العالية بأسلوب مضفر في المقدمة لانها واحدة من الخيارات المثالية لمحبي الإطلالات العصرية، حيث تمنحك هذه التسريحة مزيجاً من الأناقة والعصرية في آنٍ معاً، ما يجعلها مناسبة لحضور حفلات فعاليات موسم الرياض 2024. لذا، تبني هذه التسريحة على طريقة النجمة أوزجي أوزاكار Özge Özacar، وانعمي بإطلالة تنبض أنوثة وجمالاً في هذا اليوم المميز.

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