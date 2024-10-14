أحفاد الباشا.. رواية جديدة لزياد طارق إبراهيم عن روايات مصرية للجيب

صدر حديثا عن روايات مصرية للجيب التابعة للمؤسسة العربية الحديثة رواية "أحفاد الباشا" للروائي والقاص زياد طارق إبراهيم.

تدور أحداث رواية "أحفاد الباشا" فى ثلاث محاور رئيسية، فنجد محور أحداث فى فرنسا يشمل انطوان الصحفى ومصطفى فاضل باشا الأخ الأصغر للخديوى إسماعيل، فنتعرف من خلالهما على العلاقة بين الأخوين والصراع على حكم مصر، والتعرف على ماضى انطوان وتفاصيل حياته وما ارتكبه من جرائم التى ستحيل حياته لجحيم.

وفى محور آخر يدور فى مصر نرى الأمور من وجهة نظر الخديوى إسماعيل و حكمه على أخيه و على ما يحققه من مشاريع و أمنيته التى تراوده أثناء حكمه للبلاد ، و نرى المقاومة التى يقودها شبان من مختلف الطبقات لتنحية الخديوى إسماعيل عن الحكم اعتراضا على طريقته فى حكم مصر حيث يتعاونوا مع موظفين من الدائرة السنية و بعض ضباط الجيش و التى ستبوء محاولاتهم بالفشل فى عزل الخديوى ، و عبدالحفيظ طوماطر و عائلته الداعمين لحكم الخديوى و الذين سيكونون جواسيس له فى كشف المؤامرة التى تدبر له ، و ستضعه خيانته للشباب فى ورطة بقتل بعض أبنائه .





كذلك نرى ألمظ المغنية الشهيرة في بدايتها وصعودها على أكتاف ساكنة بك ذائعة الصيت التي ستعتزل الغناء، وكيف تعرفت ألمظ على المطرب عبده الحامولى حتى أصبحت صوت مصر الأول، وتشابكها مع عائلة "طوماطر" والمقاومة.

وتنتهي الرواية بنهاية حكم الخديوي إسماعيل الذي لم يجن ثمار ما سعى إليه لينتهى به الأمر بخسارة بلاده كأخيه، فكلاهما لم يصلا لمبتغاهما وأنهيا حياتهما بعيدا عن وطنهما بعد فقدان العرش.



زياد طارق إبراهيم



اما عن المؤلف زياد طارق إبراهيم فهو طبيب بيطري تخرج في كلية الطب البيطري ٢٠٢٢، تخصص جودة ومراقبة الأغذية.

صدر له رواية "صندوق شفق هانم" و كتاب "من زاوية أخرى" (مجموعة قصصية) عن دار المعارف للنشر و التوزيع.