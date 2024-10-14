فعاليات متنوعة لطلاب مدرسة المنشاة ضمن مبادرة "بداية"

شهدت مدارس المنشاه جنوب محافظة سوهاج، بجميع مراحلها التعليمية "إبتدائي وإعدادي وثانوي" ومنذ بداية العام الدراسي الجديد، تنفيذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»، والتى تأتى ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية، بهدف تحسين جودة الحياة والرفاهية لكل أفراد المجتمع المصرى .



جرت فعاليات المبادرة الرئاسية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج وسليمان بخيت وكيل المديرية وماهر عبد الخالق عبد اللاه مدير عام الشؤون التنفيذية وبرعاية ودعم محمد أبو الفضل علي مدير عام إدارة المنشاه التعليمية ونقيب المعلمين وعزت خلف الكيلاني وكيل الإدارة ومحمود محمد صديق مدير إدارة الخدمات والأنشطة .



شملت الفعاليات فقرات الإذاعة المدرسية، وتعريف الطلاب والطالبات بالمبادرة وأهميتها وأهدافها والمحاور الأساسية لها، والبرامج القائمة على المبادرة.



واستكمل توجيه التربية النفسية بإدارة المنشاه التعليمية سلسلة ندواته عن قيم غرس الولاء والانتماء للوطن في نفوس وأذهان الطلاب بعدد من مدارس الإدارة منها مدرسة المنشاه الإبتدائية المشتركة وتنفيذ فعاليات المبادرة بطابور الصباح والتي ألقت فيه الطالبة جويرية شيخون قصيدة شعرية عن فضل الولاء والانتماء للوطن إشراف إيناس كمال الأخصائي النفسي كما تم عقد ندوة تثقيفية بمدرسة المنشاه الثانوية الصناعية الجديدة بنات عن نصر أكتوبر إشراف لبنى صلاح الأخصائية النفسية وندوة آخرى بمدرسة مجمع روافع العيساوية الإبتدائية ومدرسة الشيخ بكير الإبتدائية ومدرسة علي بن أبي طالب الإبتدائية ومدرسة روافع العيساويه الإعدادية بنين وإذاعة مدرسية عن قيمة الولاء والانتماء للوطن إشراف أماني أحمد حماده الأخصائية النفسية وكذلك بمدرسة نجع القنطرة الابتدائية القديمة ومدرسة بنت الشاطئ للتعليم الأساسي ومدرسة البواريك الإبتدائية الجديدة ومدرسة المنشاه للتعليم الأساسي ندوات توعوية وتثقيفية للطلاب عن بطولات القوات المسلحة المصرية بنصر أكتوبر المجيد .



وصمم طلاب مدارس إدارة المنشاه التعليمية لافتات عن المبادرة وكذلك صحيفة حائط كما تابع قسم البيئة والسكان حملة الأنيميا والتقزم بالتعاون مع الإدارة الصحية بمركز ومدينة المنشاه بمدرسة البياضية الابتدائيه ونظم توجيه المكتبات ورش عمل عن المبادرة والمسابقة الثقافية للقراءة الحرة بمقر مدرسة الطلائع بالفترة المسائية.