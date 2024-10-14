محمد محمود يحصد جائزة التميز بالمهرجان الدولى للتعليم والثقافة في دورته الثانيه

أعلنت اللجنه العليا للمهرجان الدولى للتعليم والثقافة عن تكريم الفنان القدير محمد محمود جائزة التميز عن دوره بمسلسل أعلى نسبة مشاهدة يوم ٢٨ أكتوبر الجاري.

تكريم محمد محمود بالمهرجان الدولى للتعليم والثقافة في دورته الثانيه

وأعلنت اللجنة عن تكريم الفنان القدير محمد التاجي، الفنان القدير محمد محمود، الفنانة سهير رجب، الفنانة نور الكاديكي، الكاتب فتحي الحصرى رئيس مهرجان همسة الدولى للأدب والفنون، الكاتب نبيل عزقلاني، الإعلامية دعاء مجدي.

وقال مؤسس المهرجان د. مروان خالد ورئيس مجلس ادارة اكاديمية راست ايليت: “نحن على أعتاب هذه اللحظة المهمة، حيث يجتمع نخبة من القادة، والمفكرين، والشباب من مختلف الدول في المهرجان الدولي للتعليم والثقافة”.

"مبادرة بداية" هي منصة للأمل والفرص، تمكّن الشباب من تطوير مهاراتهم، وتحقيق طموحاتهم، والمساهمة في بناء مجتمع قائم على المعرفة والإبداع. وبهذا، تكون الدولة قد قدمت للشباب الأداة التي يحتاجونها ليصبحوا جزءًا فاعلًا في بناء مستقبلهم ومستقبل أوطانهم

وأضاف المدير العام للمهرجان لواء اركان حرب د. محمد أنور الهمشري رئيس الهيئة الاستشارية لأكاديمية راست ايليت

هذا الحدث المميز يعكس رؤيتنا المشتركة في تعزيز التعليم والثقافة كأدوات أساسية لتطوير المجتمعات..

مبادرة بداية" هي خطوة ملموسة نحو دعم الشباب الطموح، حيث تقدم لهم الفرص اللازمة لتنمية مهاراتهم وتحقيق أحلامهم. هذه المبادرة تحت رعاية فخامة الرئيس، تمثل نقطة انطلاق نحو تحقيق تطلعات الشباب في أن يصبحوا قادة في مجالاتهم، وسفراء للإبداع والابتكار لذلك في إطار التزامنا بدعم جهود الدولة، تساهم الأكاديمية بفعالية في غرس قيم الولاء والانتماء لدى الشباب، وتنمية وعيهم بمخاطر حروب الجيل الرابع التي تستهدف زعزعة استقرار المجتمع. عبر برامج التوعية وورش العمل

وأشار مدير العلاقات العامة للمهرجان اللواء مهندس دفاع جوي حسين كامل رئيس مدينة الضبعة سابقا ورئيس مجلس أمناء اكاديمية راست ايليت

يسرني ان أشارك في المهرجان الدولي للتعليم والثقافة. هذا المهرجان الذي يجمعنا و يمثل فرصة فريدة لتعزيز جسور التواصل بين الثقافات، وتسليط الضوء على أهمية التعليم ودوره المحوري في بناء مستقبل أجيالنا القادمة

كما يشرفنا بالحضور الاستاذ الدكتور احمد سمير رشدي نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للعلاقات الدولية هذا المهرجان تحت رعاية المؤسسة الدولية للعلوم والادارة واكاديمية راست والمؤسسة الدولية لعلوم الضيافة الجوية والنقل البحري ومعهد صفوت السماء العالي بالمملكة العربية السعودي

وأكد المشرف العام للمهرجان د. وليد إبراهيم المدير التنفيذي للمؤسسة الدولية للعلوم:

إنه لشرف كبير اشرف على النسخة الثانية من المهرجان الدولي للتعليم والثقافة. ليس فقط للاحتفال بالتعليم والثقافة، بل لتأكيد إيماننا العميق بأهمية هذه القيم في بناء المجتمعات، ودور الشباب في رسم مستقبل مشرق.

التعليم هو الأساس الذي نرتكز عليه لبناء العقول القادرة على مواجهة تحديات العصر، بينما تساهم الثقافة والفنون في تعزيز الهويات والإبداع. من هنا، نحرص في هذا المهرجان على تقديم منصات لدعم تفاعل الشباب، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات كما نثمن الدور الكبير للدولة في دعم الشباب من خلال مبادرات رائدة مثل "مبادرة بداية"، التي تفتح لهم أبواب الفرص وتُمكّنهم من تحقيق طموحاتهم وتنمية ذاتهم.

جدير بالذكر أن الدورة الأولى للمهرجان كانت تحت رعاية المركز الثقافي الروسي وتم تكريم نجوم الفن والأعلام والثقافة منهم الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، المخرج حسام الدين صلاح، الفنان محسن محي الدين، الفنان نضال الشافغي، الفنان محمد رحيم، الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنانة ألفت عمر، الفنانة ميرنا وليد، الفنانة هيا فياض، الفنانة نيفين الكردي، المطرب حمدي بتشان، المطرب مجد القاسم، الاعلامى أحمد عبد العزيز، الاعلاميه ريهام الصيرفي، راجل الأعمال هاني الشيخ، السيناريست أميره الزيات، الاعلاميه صابرينا شريف، الكاتب نبيل عزقلاني.