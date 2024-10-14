مواطن يستغيث بمحافظ القليوبية للموافقة على إنشاء كشك

في خطوة إنسانية تعكس معاناة العديد من الأسر، تقدم المواطن حسن أحمد إبراهيم أحمد، من مدينة طوخ، بطلب إلى محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، للموافقة على إنشاء كشك صغير يعول به أسرته المكونة من خمسة أفراد، بالإضافة إلى شقيقه القعيد الذي يعتمد عليه في بعض احتياجاته اليومية.

حسن إبراهيم أحمد حنفي، البالغ من العمر ٦٠عامًا، أشار في طلبه إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها أسرته، حيث يعاني من عدم وجود مصدر ثابت للدخل، وذكر أن إنشاء هذا الكشك سيمكنه من تأمين لقمة العيش لأسرته، ويساهم في تحسين ظروفهم المعيشية.

وأكد أنه تم اتخاذ جميع إجراءات الموافقة من وزارة الري بتخصيص مساحة لإنشاء التابعة لمديرية الري بالقليوبية وبالتحديد في زمم تغطية ترعة مصرف الحصة بطوخ بشارع مصرف الحصة أمام مسجد عبد قرطام امام شارع السيدة نفسية بطوخ.

ودعا حسن حنفي المحافظ إلى النظر في حالته وعائلته، مؤكدًا على أهمية دعم المشاريع الصغيرة التي توفر فرص العمل وتساهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة.

من جانبهم، أعرب عدد من سكان المدينة عن تأييدهم لطلب حسن، مؤكدين على أهمية دعم المبادرات المحلية التي تعزز من قدرة الأفراد على تحسين أوضاعهم الاقتصادية.