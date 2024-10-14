تعليم سوهاج تستعد للاشتراك بمعارض البحث العلمي والتصميم الهندسي "آيسف"

يواصل مركز التطوير التكنولوجي بقيادة ناهد حسن مدير مركز التطوير التكنولوجي وإشراف هويدا محمد رئيس مجموعة التدريب وعادل محمد منسق عام آيسف محافظة سوهاج للمشاركة بفاعلية في معارض البحث العلمي والتصميم الهندسي آيسف 2025/2024 للعام السادس عشر علي التوالي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج وسليمان بخيت وكيل المديرية ومتابعة ماهر عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية

وفي إطار الإستعداد للمشاركة في معارض آيسف سوهاج أعلن مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية على أن المدارس التي ترغب في المشاركة وإقامة ورشة عمل للطلاب والمعلمين في مقرها عليها أن تقوم بالتنسيق مع مركز التطوير التكنولوجي بالإدارة والمديرية.

وأتاح مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج رابط لتسجيل الطلاب والمعلمين والمشروعات وإلي حضراتكم الرابط

https://forms.office.com/r/UiqDSq81GK .



وفي سياق آخر واصل مديرو الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة نشاطهم المكثف لمتابعة عدد من المدارس التابعة لهم اطمأنوا خلالها على تنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بتقليل الكثافة بالفصول وسد عجز المعلمين فى عدد من المدارس التى تعانى نقص شديد في المعلمين لعدد من المواد الدراسية بما يحقق اعلى مستوى من الاستقرار فى العملية التعليمية والتى تعود بالنفع على الطلاب .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم واللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج والاستاذ سليمان بخيت وكيل المديرية بضرورة المتابعة اليومية لمختلف مدارس المحافظة للاطمئنان على استقرار وانتظام العملية التعليمية .

وتابع مديرو الإدارات التعليمية انتظام حضور وغياب الطلاب وإجراءات توزيع الكتب الدراسية على الطلاب بجانب الاطمئنان على مستوى النظافة العامة داخل وخارج المدرسة ومدى تنفيذ خطط التوجيهات المختلفة لتفعيل الأنشطة المدرسية داخل المدارس وتشجيع الطلاب للمشاركه فى مختلف الأنشطة بما يعود بالنفع على المستوى العلمي والدراسى لهم.



وزار الدكتور أحمد خليفة مدير عام إدارة طما التعليمية مدرسة النصر ومدرسة قريه فاو غرب الابتدائية ومدرسة الشهيد محمد عبد الوهاب الإعدادية كما تفقد أيمن تمام مدير عام إدارة سوهاج التعليمية سير العملية التعليمية بمدرسة الحمادية الابتدائية الجديدة ومدرسة نجع سعودى الابتدائية المشتركة ومدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات بمدينة سوهاج وفى ذات الإطار زار أسامة المشنب مدير عام إدارة البلينا التعليمية مدرسة عزبة راجح للتعليم الأساسى ومدرسة الزهراء والبلينا الإبتدائية بمدينة البلينا ومدرسة الشيخ سعيد الإبتدائية .



كما تفقد كمال عثمان مدير عام إدارة المراغة التعليمية مدرسة بناويط الثانوية ومجمع بناويط الإبتدائي ومدرسة قرية باصونة الإعدادية ومدرسة مصطفى كامل الإعدادية وتفقد محمد أبو الفضل علي مدير عام إدارة المنشاه التعليمية مدرسة المنشاه الإعدادية بنين ومدرسة قريه كوم بدار الإعدادية المشتركة ومدرسة نجع القنطرة الإعدادية المشتركة.