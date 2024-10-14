«التضامن» تنظم دورة حول تطبيق المشروطية الصحية والتعليمية لأسر تكافل وكرامة

نظمت الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي دورة تدريبية بنظام TOT لعدد 677 من العاملين بالمديريات والإدارات الاجتماعية فى 11 محافظة، وتم تكريم المتميزين منهم بمنحهم شهادات التقدير لتحفيزهم على أداء أفضل خدمة للمواطنين.

وشمل التدريب مديري الإدارات الاجتماعية ومديري إدارات الضمان وإدارات المرأة وإدارات الخدمة، حيث انتهت الوزارة من تنفيذ المرحلة الأولي من التدريبات مع نهاية شهر سبتمبر، والتى شملت تسع محافظات هى القاهرة والجيزة والفيوم والغربية وبنى سويف والدقهلية والبحيرة والوادى الجديد والبحر الأحمر بإجمالى 601 متدربا.

وتهدف الدورة التي عقدتها الوزارة إلى إعداد فرق عمل على أعلى مستوى من الكفاءة تعمل على تطبيق المشروطية الصحية لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وتعمل على تفعيل وتقييم إنجازات البرنامج بشأن الرعاية الصحية للسيدات المستفيدات من برنامج "تكافل"، بالإضافة إلى الرعاية الصحية لأطفالهن والتحقق من تطبيق مشروطية التعليم.

وقد بدأت الوزارة المرحلة الثانية من التدريبات بمحافظتى قنا ومطروح تمهيداً لتنفيذ التدريبات للعاملين بباقى محافظات الجمهورية، حيث تستهدف خطة الوزارة تدريب 790 من العاملين يتم اختيارهم بمواصفات معينة لإعدادهم ليكونوا مدربين على مستوى عالى من الكفاءة، حيث يشترط من لديه المهارة على المرور الميداني على كافة المحافظات ولديه المهارة على إعداد خطة إشراف محددة بأهداف ومؤشرات قياسية ومنهجية منتهية بنتائج خاصة بالزيارات الإشرافية وكيفية قياس الأثر ولديه المهارة على تحليل البيانات ونتائج الزيارات وعقد الاجتماعات والتيسير في وصول المعلومة ووضع خطة لتحسين الأداء وتحديد السلبيات والإيجابيات.

وتتناول تلك التدريبات التعرف على التحديات لتحقيق المشروطية الصحية واستعراض مؤشرات قياس الأداء لمكون المشروطية الصحية، وأهمها نسبة الأسر المستهدفة التي تلقت خدمات الصحة الإنجابية للأمهات، وتلك التي تلقت خدمات رعاية صحية للأطفال تحت سن 6 سنوات، وآليات التعاون للوصول لجميع الأسر المستهدفة خاصة بالمناطق النائية لشمولهم بالخدمات الصحية والاجتماعية.