انتعاشة سياحية بفنادق الغردقة تزامنا مع موسم الخريف

تشهد فنادق الغردقة انتعاشة سياحية تزامنا مع موسم الخريف وارتفاع نسبة الاشغالات بالفنادق لتكسر حاجز 95% من جنسيات أوروبية مختلفة في مقدمتهم السياحة الألمانية تزامنا مع إرتفاع معدلات حركة وصول الطيران منذ بدء فصل الخريف.

وأشار شريف عبد المحسن مدير أحد فنادق الغردقة في إلي ارتفاع نسبة الاشغالات بفنادق الغردقة في موسم الخريف لتكسر حاجز 95% من جنسيات أوروبية مختلفة يتصدرهم السياح الألمان في مقدمة الوصول ثم السياحة الروسية ثم الانجليزيه ثم البولندية.

وكشف سيد الجابري الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن الغردقة تعيش فترة رواج سياحي تزامنا مع إرتفاع معدلات حركة الطيران السياحية القادمة من مطارات أوروبا.

موضحا أن الغردقة من أفضل الوجهات السياحية في العالم للسائح الأوروبي متوقعاً موسم سياحي شتوي مرتفع تزامنا مع تلقى الفنادق وشركات السياحة العاملة في السوق الأوروبية نسبة حجوزات مرتفعة

وشهدت مدينة الغردقة انتعاشًا سياحيًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، مدفوعة بانخفاض درجات الحرارة في العديد من الدول الأوروبية ورغبة السائحين في قضاء عطلتهم في وجهات سياحية أكثر دفئًا، تزامنا مع الإقبال المتزايد مع عروض الفنادق والمنتجعات في الغردقة التي دعت السائحين لقضاء «شتاء دافئ» على شواطئ المدينة الجميلة.

ووفقًا لجداول الوصول بمطار الغردقة الدولي يوم السبت الماضي، فقد وصل نحو 20 ألف سائح على متن 110 رحلات طيران قادمة من مختلف العواصم الأوروبية، ما يعكس الانتعاش الكبير في حركة السياحة الشتوية.

وأكد عصام علي، عضو غرفة المنشآت السياحية، أن موسم الشتاء يعد فترة ذهبية لتحسن نوعية السائح الوافد من أوروبا، حيث يفضل هؤلاء السياح الوجهات ذات الطقس المعتدل والدافئ في فصل الشتاء.

وأضاف أن فنادق ومنتجعات الغردقة تشهد إقبالًا واسعًا، مع استقبالها لآلاف السائحين يوميًا عبر رحلات الطيران المتواصلة، مما يعزز من حالة الرواج السياحي في المدينة.

ويعكس هذا الانتعاش تزايد اهتمام السائحين الدوليين بالمقاصد السياحية المصرية، لا سيما تلك التي تقدم تجارب فريدة ومناخًا مناسبًا في فصل الشتاء. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة خلال الأشهر المقبلة، مما يساهم في تعزيز مكانة الغردقة كواحدة من أبرز الوجهات السياحية فى العالم.