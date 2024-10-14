جامعة الفيوم تنظم قافلة شاملة بقرية بحر أبو المير مركز إطسا

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنميه البيئة فى جامع ة الفيوم قافلة شاملة بالتعاون مع كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة وعدد من الطلاب بفريق طلاب من أجل مصر بالجامعة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان ،وذلك اليوم الاثنين بمدرسة بحر أبو المير الابتدائية بمركز إطسا.

صرح الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن مشاركة جامعة الفيوم في المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بناء على تكليفات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية، وانطلاقًا من دور الجامعة ورسالة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في خدمة المجتمع المحلي وتقديم الخدمات الطبية المتنوعة والتوعية اللازمة تجاه القضايا المجتمعية.

تواصل القوافل الطبية…

وأضاف أن اليوم شهد تواصل القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية بحر أبو المير مركز إطسا، وشارك فيها نخبة متميزة من الأطباء وذلك في تخصص الباطنة، الأطفال، النسا، الرمد والعظام؛ وقد تم الكشف الطبي على 1016 حالة منها 185 حاله باطنة، 223 حالة أطفال، 68 حالة نسا، 343 حالة رمد و 197 حالة عظام، وتم صرف العلاج اللازم لكل الحالات حيث شاركت مؤسسة حياة كريمة بتوفير العلاج اللازم للقافلة.

وأشار إلى أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة عقدت خلال القافلة اليوم حملة توعية بقضايا العنف ضد المرأة وشارك في التوعية الدكتورة مي مواهب عضو بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وتناولت حملة التوعية لأهل القرية قضايا العنف ضد المرأة حيث تم مناقشة مظاهر العنف ضد المرأة في الريف المصري وكيفية التعامل مع العنف اللفظي على وجه التحديد وتاثير العنف اللفظي على تربية الأبناء، كما تم تناول ظاهرة الزواج المبكر وأسبابها والمفاضلة بين استكمال البنت للتعليم وبين الزواج في سن مبكرة، وتم مناقشة مشاركة المرأة في تكاليف الحياة وإدارتها لبيتها ماليًا، كما قام الفريق بتوعية أهل القرية بأشكال العنف ضد المرأة ومدى تأثيرها على المرأة والأسرة والمجتمع وبلغ عدد السيدات والفتيات التي تم توعيتهم 93 فتاة وسيدة.

وشاركت مؤسسة حياة كرية بالفيوم بعمل فقرات ترفيهية للأطفال بالقرية وعروض فنية للتوعية بأهمية التعليم ومخاطر التدخين.

وأكد أن جامعة الفيوم مستمرة في تنظيم القوافل الطبية والتمريضية والتوعوية والبيطرية خلال مدة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بعدد من القرى بمراكز محافظة الفيوم.

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