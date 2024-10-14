«دور الفن في العبور إلى نصر أكتوبر».. ندوة هيئة الكتاب .. غدًا

«دور الفن في العبور إلى نصر أكتوبر» هو عنوان ندوة الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في السادسة مساء غدًا الثلاثاء، في قاعة صلاح عبد الصبور، بكورنيش النيل، رملة بولاق.

دور الفن في التأريخ لكفاح مصر



يتحدث في الندوة الفنان الدكتور هاني كمال، عن دور الفن في التأريخ لكفاح مصر خلال فترة ما بعد نكسة يونيو 1967، ومن خلال حرب الاستنزاف وصولا إلى العبور العظيم وتحقيق الانتصار في أكتوبر 1973، ويدير الندوة الناقد الأدبي الدكتور رضا عطية، وتأتي الندوة ضمن احتفالات الهيئة بانتصار أكتوبر المجيد.



وكانت الهيئة قد نظمت من قبل ضمن احتفالات أكتوبر، معرض دمنهور السابع للكتاب، الذي اختتمت فعالياته السبت الماضي، كما أصدرت الطبعة الثانية من كتاب «حرب أكتوبر 1973 بين الحقائق والأكاذيب» تأليف اللواء الدكتور محمد عبد الخالق قشقوش.

كما أصدرت كتاب «الجولة العربية الإسرائيلية الرابعة عام 1973» من إعداد اللواء أركان حرب متقاعد محمود محمد طلحة، الذي تم إعداده ليكون شارحًا لأهم مجريات حرب أكتوبر (رمضان) 1973م للتعرف على جزء من التاريخ الوطنى لجيش وشعب عظيمين خاضا حربًا لتحرير أرض مغتصبة بقوة السلاح من دولة ذات أهداف توسعية وطبيعة عدوانيه، تلك الحرب هدفت إلى استرداد كرامة أمة شاء القدر أن تفقد جزءًا عزيزًا من ترابها فى 1967م التى لم تقاتل فيها القوات المسلحة - كما يجب أن يكون القتال -ولكنها دُفعت لتلقى هزيمة عسكرية قبل أن تبدأ الحرب، حيث دول تُظهر غير ما تبطن ودول متربصة وغيرها متآمرة وبعضها متخاذلة ويشترك الجميع فى مناصبة العداء لمصر التى لعبت دورًا رآه الكثيرون إنه أكبر مما يجب أو على الأقل ما كان يجب أن تلعبه فى ظل هذه الظروف لم يتم موازنة القدرات المتاحة مع الظروف السياسية المحيطة والقدرات العسكرية لدولة تعلن صراحة عن رغبتها التوسعية والعدوانية.