طارق يحيى يوجه رسالة قوية لـ حسام حسن قبل مواجهة موريتانيا

وجه طارق يحيى نجم الزمالك السابق والمدير الفني لفريق إيسترن كومباني، رسالة قوية لـ حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قبل مواجهة موريتانيا.

وقال طارق يحيى، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، إن الحالة الفنية في مصر ليست سيئة والتجانس وصل إلى نحو 80% ومن المستحيل أن تكون 100% لأن التجمعات تكون قليلة.

وتابع يحيى: هناك بعض الأمور تحدث "ملهاش لازمة"، مثل بعض الأسئلة التي تستفز المدير الفني فيخرج للحديث عن المشكلات، أتمنى أن تكون الأسئلة في المباراة والأمور الفنية مثل دواعي التغييرات.

وواصل نجم الزمالك السابق: كل الاختيارات رؤى فنية، ومن الممكن أن يرد المدير الفني بجملة "انت مالك"، وأتفق أن حسام حسن يضع ضغوطا على نفسه بدون داعٍ.

واختتم طارق يحيى: المدرب وقت الفوز يشعر بالمظلومية، وأحيانا يضطر للرد، وأقول لحسام إنه نجم كبير والهداف التاريخي للمنتخب والناس تحبه، ولا يوجد داعي أن تضع نفسك تحت الضغوط من خلال الشعور بهذه المظلومية.

غيابات منتخب مصر.. والتوأم: البدائل متاحة



قرر العميد حسام حسن، إراحة قائد الفريق، محمد صلاح، من مباراة موريتانيا المقرر لها ١٥ أكتوبر الجاري، وذلك عقب جلسة مطولة مع صلاح، تم الاتفاق خلال الجلسة، على استبعاد نجم ليفربول الإنجليزي.

ونفي اتحاد الكرة، وجود أزمة بين الجهاز الفني وصلاح، قد بدأت بسبب تغيير الأخير في المباراة الماضية أمام موريتانيا، الأمر الذي أغضب قائد المنتخب لقرار استبداله، ثم خروجه من قائمة المباراة القادمة وعدم إشراكه في جولة الإياب بموريتانيا.

كذلك، أكد الجهاز الفني، أن صلاح لم يكن منزعج من قرار الاستبدال في ستاد القاهرة الدولي، كما ان استبعاده جاء للحفاظ عليه من النجيل الصناعي، مؤكدا أن البدائل متوافرة بكثرة ولا يوجد أي مشكلة في أمر الاستغناء.

وشارك صلاح في مباراة الجولة الثالثة مساء الجمعة إذ سجل هدفاً وساهم في فوز منتخب بلاده، ليعزز المنتخب صدارته لترتيب المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط.

وكان حسام حسن قد صرح عقب مباراة موريتانيا التي أقيمت في القاهرة، انه لو طلب مني صلاح أو أي لاعب ألا يلعب على العشب الصناعي سأوافق، خاصة ان منتخب موريتانيا يلعب بقوة وتدخلاته عنيفة.

كما لم يسافر لاعب وسط الزمالك، نبيل عماد دونجا، مع بعثة المنتخب، لصعوبة شفاءه ولحاقه بمباراة موريتانيا الثانية، حيث خضع اللاعب لاختبارات مكثفة، تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية.

وأثبتت الفحوصات استمرار معاناته من الإجهاد بالعضلة الخلفية، ليفضل الجهاز الفني إراحة اللاعب، الذي غادر المعسكر قبل السفر إلى العاصمة نواكشوط.



