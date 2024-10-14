غلق 5 مخابز بلدية مخالفة بملوي

أعلن عماد كدواني محافظ المنيا، عن تحرير 70 محضراً تموينيا، وغلق 5 مخابز بلدية مخالفة، خلال حملة تموينية بدائرة مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة ، بالتعاون مع مباحث التموين ، والجهات المعنية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار ، والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين.

ووجه محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على ، الأسواق ، والمخابز ، ومستودعات البوتاجاز ، ومنافذ البيع المختلفة ، للتأكد من توافر السلع الغذائية ومطابقتها للمواصفات ، ومراقبة الأسعار ، ومنع اى صورة من صور الإحتكار أو البيع بأسعار مغالى فيها.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن المخالفات تنوعت ما بين ، (نقص وزن -تجميع دقيق- تسريب دقيق-إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية- عدم نظافة أدوات العجين- عدم وجود لوحة إعلان)، مضيفا وكيل الوزارة ، أنه تم غلق 5 مخابز لعدم النظافة العامة ، وارتكاب مخالفات تستوجب الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، في إطار الحرص على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وضمان سلامة الغذاء.