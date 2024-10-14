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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

غلق 5 مخابز بلدية مخالفة بملوي

جولة المتابعة
جولة المتابعة

أعلن عماد كدواني محافظ المنيا، عن تحرير 70 محضراً تموينيا، وغلق 5 مخابز بلدية مخالفة، خلال حملة تموينية بدائرة مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة ، بالتعاون مع مباحث التموين ، والجهات المعنية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار ، والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين.

ووجه محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على ، الأسواق ، والمخابز ، ومستودعات البوتاجاز ، ومنافذ البيع المختلفة ، للتأكد من توافر السلع الغذائية ومطابقتها للمواصفات ، ومراقبة الأسعار ، ومنع اى صورة من صور الإحتكار أو البيع بأسعار مغالى فيها.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن المخالفات تنوعت ما بين ، (نقص وزن -تجميع دقيق-  تسريب دقيق-إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية- عدم نظافة أدوات العجين- عدم وجود لوحة إعلان)، مضيفا وكيل الوزارة ، أنه تم غلق 5 مخابز لعدم النظافة العامة ، وارتكاب مخالفات تستوجب الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، في إطار الحرص على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وضمان سلامة الغذاء.

الجريدة الورقية