محافظ المنيا: مبادرة حياة كريمة جملت الحاضر وبداية لبناء مستقبل أجمل

تفقد عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الإثنين ، أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة محطة معالجة مياه قلندول بمركز ملوي، والتي تأتي ضمن مشروعات مبادرة “حياة كريمة”، حيث تهدف المحطة إلى رفع قدرتها من 30 لترًا في الثانية إلى 60 لترًا في الثانية، وتخدم نحو 60 ألف نسمة فى قرية قلندول، و 7 توابع ( البرنسة، عفيفي، المحرص، حمزاوي، أم تسعة، يكن، أبو الخير) .

استمع المحافظ ، إلى شرح تفصيلى عن المحطة ، والمقامة على مساحة تبلغ حوالي 1100 متر مربع، وتعتمد على مياه نهر النيل في عملية المعالجة، وتصل تكلفة المشروع إلى 50 مليون جنيه، ضمن الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية ، وتوفير خدمات المياه النظيفة للمواطنين في المناطق الريفية.

أكد المحافظ خلال جولته ، على أهمية تسريع وتيرة العمل ، لضمان استفادة المواطنين من المشروع في أقرب وقت، مشيرًا ، إلى أن المبادرات الرئاسية، مثل “حياة كريمة” و”بداية جديدة لبناء الإنسان”، قد غيّرت وجه الحياة في مصر، خاصة في القرى والمناطق النائية، وهو ما انعكس على اهتمام الدولة بوصول الخدمات الأساسية لهذه المناطق البعيدة، بهدف تحسين جودة الحياة لسكانها وتعزيز التنمية الشاملة.

رافق المحافظ خلال الجولة داخل المحطة ، المهندس رجب السعيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحى والعضو المنتدب ، وعدد من النواب ، و رجال الدين الإسلامى و المسيحى ، وقيادات العمل التنفيذى بالمحافظة ، وخلال جولته بملوى، استوقف اهالى قرية البرنسة اللواء كدوانى لعرض مطالبهم واحتياجاتهم فاستمع اليهم و اجرى معهم حوارا وديا .

مؤكدا المحافظ ، حرصه على تلبية كافة احتياجاتهم واصدر على الفور توجيهاته ، بإنشاء منفذين لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، لأهالى القرية ، بالإضافة ، إلى دراسة طلب إنشاء مدرسة جديدة في القرية لرفع مستوى الخدمات التعليمية، والموافقة على صرف إعانات مادية ، لعدد من الأسر الأولى بالرعاية من أهالي قرية عزبة البرنسيسة، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً.