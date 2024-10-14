عاجل
السودان يقدم أدلة بشأن مزاعم استهداف مقر السفير الإماراتي في الخرطوم
الإثنين 14 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

إيران توقف مباحثاتها مع أميركا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من مسقط ،الإثنين، أن المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن التي كانت تجري بوساطة عُمانية، متوقفة حاليا بسبب غياب "الأرضية" المناسبة لها في ظل تصاعد التوتر الإقليمي.

 

وقال عراقجي للصحفيين إن "هذا المسار متوقف الآن بسبب الظروف المحددة في المنطقة. حاليا لا نرى أي أرضية لهذه المباحثات، إلى حين نتمكن من تجاوز الأزمة الراهنة. عندها سنقرر ما إذا كنا سنواصل العمل وكيف".

 

وبعد توليه منصبه في يناير 2021، حاول الرئيس الأميركي جو بايدن التفاوض على الاتفاق النووي الذي قيدت إيران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

لكن طهران رفضت التفاوض المباشر مع واشنطن، وعملت في الأساس عبر وسطاء أوروبيين أو عرب.

 

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

وفي عام 2018، تراجع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن هذا الاتفاق، بحجة أنه يقدم لطهران مزايا أكثر مما ينبغي، وعاود فرض عقوبات أميركية قاسية على إيران، مما دفعها إلى انتهاك القيود النووية للاتفاق تدريجيا.

 

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد قال في وقت سابق إنه من الممكن لطهران أن تجري محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة إذا أثبتت واشنطن فعليا أنها ليست معادية لإيران.

 

 

 

مواد متعلقة

مليشيا الدعم السريع تقصف المستشفى السعودي بالفاشر

أوكرانيا: روسيا تحتفظ بحاملتي صواريخ "كاليبر" في مهمات قتالية بالبحر الأسود

الأردن يدين استهداف إسرائيل لمدرسة تأوي نازحين في مخيم النصيرات

حزب الله يعلن استهداف قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية الإسرائيلية

الجيش الصومالي يواصل عمليات الملاحقة ضد المليشيات الإرهابية

نيويورك تايمز ترصد كيفية استخدام الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين كدروع بشرية في غزة

بعد شائعات مقتله.. رئيس أركان جيش الاحتلال يتفقد قاعدة بنيامينا ويصف هجوم حزب الله بالمؤلم

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,289 شهيدًا والإصابات إلى 98,684

الجريدة الورقية