وليد صلاح الدين يكشف موقف زد من بيع البانوبي وزيكو لـ الأهلي

تحدث وليد صلاح الدين نجم الكرة المصرية السابق، ومدير الكرة بنادي زد، عن إمكانية رحيل ثنائي الفريق مصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوبي إلى الأهلي.

وقال وليد صلاح الدين، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، إنه فيما يخص قرار بيع البانوبي ومصطفى زيكو، فنحن ملتزمون بقرار الإدارة.

وأضاف مدير الكرة بنادي زد: هناك أمور كبيرة يمكن التفاوض عليها بشكل منسق، من خلال الحصول على المقابل المادي أو بعض اللاعبين، لكن الأمر يتوقف على قرارات الإدارتين أولًا وتقديم عروض رسمية.

وتابع وليد صلاح الدين: نحضر في زد للموسم الجديد بشكل جيد، واستقدمنا تدعيمات كبيرة، وحاولنا الإبقاء على نجوم الفريق حتى لا نقع في أخطاء بعض الأندية الأخرى بالتفريط ببعض لاعبيها.

وواصل وليد صلاح الدين: المسألة في الصفقات احترافية، وكل نادي له احتياجات والأهم هل يمكنني الاستغناء عن هذا اللاعب، وهل هناك بديل مناسب له وفق إمكانياتي المادية؟، وهذا هو المفروض بين جميع الأندية لكن الأمر مختلف في مصر، بسبب الميزانيات غير المعلنة أو الموضوعة قبل الموسم.

واختتم مدير الكرة بنادي زد: الموسم الجديد صعب ويحتاج لشراسة من اللاعبين ودعمنا ما نحتاجه من اللاعبين، وهدفنا تجميع أكبر عدد من النقاط في المرحلة الأولى من أجل المنافسة على المربع في المرحلة الثانية.