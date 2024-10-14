الإنقاذ النهري ينتشل جثة ضحية ثالثة بحادث قطاري المنيا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري والضفادع البشرية بمحافظة المنيا، من انتشال جثمان ضحية ثالثة من موقع حادث قطاري المنيا، على بعد 3 كيلو مترات من ترعة الإبراهيمية قرابة مركز سمالوط، وذلك بعد 24 ساعة من البحث.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن العثور على جثمان الضحية الثالثة من حادث تصادم قطارين وسقوط عربتين في ترعة الإبراهيمية أمام قرية ماقوسة التابعة إداريا لمركزالمنيا.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنيا العام بعد انتشاله من قبل قوات الإنقاذ النهري.

وأعلنت مديرية الصحة أن جميع المصابين خرجوا بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة بمستشفيي المنيا العام والمنيا الجامعي .

كان اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا صباح أمس الأحد، بحادث تصادم قطارين أمام قرية ماقوسة التابعة إداريا لمركز المنيا.

وبالانتقال والفحص من خلال الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، تبين حدوث تصادم جرار قطار بعربات قطار النوم رقم 1087 أثناء تخزينه بمنطقة ماقوسة، وهو ما تسبب في سقوط عربتين بترعة الإبراهيمية، ووفاة شخصين وإصابة 21 آخرين بينهم 3 أجنبيات حتى أمس.