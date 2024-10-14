بعد مرور 12 ساعة.. انتشال جثمان مجند في حادث قطاري المنيا

مازالت تداعيات حادث تصادم قطار النوم بجرار سكة حديد وسقوط عربتي بترعة الإبراهيمية، الموازية لشريط السكك الحديدية بالمنيا ، تخيم بأخبارها المحزنة ، حيث استقبلت مشرحة مستشفى سمالوط التخصصى، شمال المنيا، اليوم الإثنين ، جثمان المجند احمد جلال، بن قرية طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك بعد مرور 12 ساعة على وفاة فى حادث تصادن قطار المنيا، واودعت الجثة تحت تصرّفات النيابة العامة.

وكانت قد تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنيا، اليوم الإثنين ، العثور على جثمان ثالث ضحايا حادث قطار المنيا على بعد 3 كيلو متر من ترعة سمالوط بعد 12 ساعة من البحث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت إشراف جهات التحقيق واشراف اللواء مجدي سالم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا.

وخيمت حالة من الحزن الشديد على أسرة ثالث ضحايا حادث قطاري المنيا ، مرددين الدعاء لحظة العثور على جثمانه ، ومن المقرر استلام جثمان ثالث ضحايا حادث قطاري المنيا بعد الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة ، والتصريح بالدفن ، وانتدبت النيابة العامة بمركز سمالوط ، الطبيب مفتش صحة المركز، لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، واصدار شهادة الوفاة.

جدير بالذكر، انه قد تجمع عدد من أقارب الشاب أحمد جلال، أحد ضحايا حادث تصادم قطاري المنيا، فجر اليوم الإثنين أمام ترعة الإبراهيمية ، في انتظار لحظة العثور على جثمانه وانتشاله من المياه، وذلك عقب أن لقي مصرعه بالأمس في الحادث المؤسف الذي وقع نتيجة تصادم قطارين وسقوط عربتين في الترعة.

وقال عم الضحية، إنه ينتظر منذ ليلة الأمس أمام ترعة الإبراهيمية في محافظة المنيا، لحظة انتشال جثمان نجل شقيقته من المياه بعد وفاته إثر حادث قطار المنيا، وكان مزلقان ماقوسة بمدينة المنيا أمس الأحد حادث تصادم بين جرار (باور) قادم من قنا وعربة الباور الخلفية لقطار النوم رقم 1087 القادم من أسوان إلى القاهرة ، مما أسفر عن إصابة 22 شخصًا، تم نقل 15 مصابًا إلى مستشفى المنيا العام، فيما نُقل 5 مصابين آخرين إلى مستشفى الجامعة لتلقي العلاج.