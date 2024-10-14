لتحقيق الاكتفاء الذاتي محافظ المنيا يحث المواطنين على زراعة القمح

مع اقتراب الموسم الجديد لزراعة محصول القمح، شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في ندوة إرشادية نظمتها مديرية الزراعة بمدينة ملوى ، لحث المزارعين وتوعيتهم بأهمية زراعة القمح والذي يعد المحصول الاستراتيجي، باعتباره واجبا وطنيا يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد توفيراً للعملة الصعبة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأكد المحافظ، التزام الدولة بدعم المزارعين، وتقديم كافة التيسيرات للمزارعين، وتوفير التقاوي، والأسمدة اللازمة، مشيرا إلى تحديد سعر استرشادي للأردب ، يصل إلى 2200 جنيه للقمح ، لتشجيع المزارعين على تحسين وزيادة الإنتاج .

وتناولت الندوة ، الأساليب الحديثة في زراعة القمح، لتحقيق أعلى إنتاجية وكفاءة في استخدام الموارد، مع التركيز على ترشيد استهلاك مياه الري ، من خلال الإعتماد على نظم ري حديثة واستخدام أساليب زراعة متطورة، وفي ختام الندوة، استمع المحافظ ، إلى شكاوى ومطالب المزارعين، معبراً ، عن التزامه بتلبية احتياجاتهم، كما أعرب عن أمله في أن تحقق المحافظة هذا الموسم أعلى إنتاجية من محصول القمح الإستراتيجي، مشيراً إلى أن المنيا حصدت المركز الثاني بعد محافظة الشرقية العام الماضي من حيث زراعة وتوريد القمح ، حضر الندوة المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين ، والمهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة ، وتاج ابو سداح رئيس مركز ومدينة ملوى ، وعدد كبير من المزارعين .