حزب الله: استهدفنا كرمئيل وتسفعون بصلية صاروخية

استهدف حزب الله مستعمرة كرمئيل وتسفعون بصلية صاروخية، عصر اليوم الاثنين، وكانت مواقع إسرائيلية وثقت مشاهد الحرائق والدمار الذي خلفته صواريخ المقاومة الإسلامية.

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:33 من بعد ظهر يوم الاثنين 14-10-‌‏2024 مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية.

وأضاف: واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:30 من بعد ظهر يوم الاثنين 14-10-‌‏2024 تجمعًا لقوات العدو في مستعمرة تسفعون بصلية صاروخية كبيرة.‏

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