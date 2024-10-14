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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 177 صحفياً في غزة حزب الله: استهدفنا كرمئيل وتسفعون بصلية صاروخية
الإثنين 14 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حزب الله: استهدفنا كرمئيل وتسفعون بصلية صاروخية

حزب الله
حزب الله

استهدف حزب الله مستعمرة كرمئيل وتسفعون بصلية صاروخية، عصر اليوم الاثنين، وكانت مواقع إسرائيلية وثقت مشاهد الحرائق والدمار الذي خلفته صواريخ المقاومة الإسلامية.

 

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:33 من بعد ظهر يوم الاثنين 14-10-‌‏2024 مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية.

 

وأضاف: واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:30 من بعد ظهر يوم الاثنين 14-10-‌‏2024 تجمعًا لقوات العدو في مستعمرة تسفعون بصلية صاروخية كبيرة.‏

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