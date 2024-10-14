القبض على شاب يطعن الأطفال بشوارع الإسكندرية.. ما القصة؟

القت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على عاطل، قام بطعن طفل واصابة اخر في ظروف غامضة بمنطقة سيدى بشر مما تسبب في مصرع طفل ونقل الاخر الى العناية المركزة للصراع مع الموت .

تباشر نيابة المنتزه أول بالإسكندرية تحقيقات موسعة في واقعة الطعن العشوائي بمنطقة سيدى بشر والسيوف ترام، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة آخر طعنًا بـ«مطواة» على يد شاب، فيما ألقى القبض على المتهم، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وتحفظت على السلاح المستخدم في الحادث.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ بوصول جثة طفل مصاب بطعنة نافذة إلى أحد المستشفيات بدائرة القسم المستشفى.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن المجني عليه يدعى «مصطفى محمد» 13 سنة، مقيم بمنطقة السيوف، وبمناظرة جثته تبين إصابته بطعنة نافذة بالبطن، ما أدى لوفاته، وتبين أن مجهولا طعنه أثناء سيره بالشارع.

بسؤال أسرته، أكدوا أن نجلهم نزل من منزل عمته بمنطقة سيدي بشر الترام لشراء دواء لها من الصيدلية، وأثناء عبوره الشارع فوجئ بشاب لا تربطه به أي صلة يترنح ممسكًا مطواة طعنه دون سبب.

وبحسب رواية الأسرة، واصل الطفل طريقه إلى الصيدلية دون أن يشعر بخطورة الطعنة حتى سقط داخلها وتوقف قلبه إثر الطعنة التي جاءت في موضع خطر، وسارع البعض بنقله إلى المستشفى إلا أنه توفى.

وتمكن فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه أول من تحديد هوية المتهم عن طريق تفريغ كاميرات المراقبة، والذي يبلغ من العمر 17 عامًا، وفجرت التحريات مفاجأة حيث تبين أن المذكور طعن طفلا آخر يدعى «عبدالله» يعمل دليفري بنفس الطريقة وجرى نقله إلى المستشفى ووضعه بغرفة العناية المركزة في حالة خطرة.

ألُقي القبض على المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب انتهاء الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المصاب.