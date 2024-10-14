حزب الله يخوض اشتباكات عنيفة ويستهدف ناقلة جند وعدة مواقع مُحتلة

استهدف حزب الله عصر اليوم الاثنين، موقع رويسات العلم، و تجمعًا لقوات العدو في مستعمرة راموت نفتالي، كما تم قصف ناقلة جند بِصاروخٍ موجه أثناء الإشتباكات في بلدة عيتا الشعب ما أدى إلى إحتراقها وقتل وجرح من فيها، وتخوض قوات حزب الله، مع العدو الإسرائيلي، اشتباكات عنيفة في بلدة عيتا الشعب بِمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والصاروخية وقذائف المدفعية وما زالت الإشتباكات مستمرة حتى تاريخ صدور هذا البيان

عمليات حزب الله التي تمت عصر اليوم:

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:20 من بعد ظهر يوم الاثنين 14-10-‌‏2024 تجمعًا لقوات العدو في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.‏

وأضاف: واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:30 من بعد ظهر اليوم، تجمعًا لقوات العدو في مستعمرة راموت نفتالي بصلية صاروخية.‏

وأشار حزب الله، إلى أنه مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (2:30) من بعد ظهر يوم الاثنين، استهدف ناقلة جند بِصاروخٍ موجه أثناء الإشتباكات في بلدة عيتا الشعب ما أدى إلى إحتراقها وقتل وجرح من فيها.

وأوضح حزب الله، أن مجاهدو المقاومة الإسلامية يخوضون مع قوات العدو الإسرائيلي عند الساعة (2:20) من بعد ظهر يوم الاثنين 14-10-2024 اشتباكات عنيفة في بلدة عيتا الشعب بِمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والصاروخية وقذائف المدفعية وما زالت الإشتباكات مستمرة حتى تاريخ صدور هذا البيان.