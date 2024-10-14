بعد تكريمه.. تامر حسني لـ عمرو عاكف: تستحقها عن جدارة

علق النجم تامر حسني، على تكريم المونتير عمرو عاكف من مهرجان ملتقى نجم العرب في دورته الأولى، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

ونشر تامر حسني، عبر خاصة الاستوري، مجموعة من الصور من لحظة تكريم عمرو عاكف، وعلق عليها، قائلًا: " تستحق كل الجوائز يا عمرو يا عاكف يا اشطر من الشطارة، وشركته كلها تستحقها حقيقي وحوش".



المونتير عمرو عاكف



وكان المونتير عمرو عاكف، حصد جائزة أفضل مونتير لعام 2024 من مهرجان ملتقى نجم العرب في دورته الأولى، بعد تقديمه العديد من الأعمال الفنية المميزة.

جدير بالذكر أن المونتير عمرو عاكف، تعاون في العديد من الأعمال السينمائية بطولة النجم تامر حسني ومن أبرزها فيلم "تاج"، بطولة دينا الشربيني، و فيلم "بحبك"، بطولة النجمة هنا الزاهد، و فيلم "مش أنا".