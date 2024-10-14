إيطاليا ترحل أولى مجموعات المهاجرين لمراكز في ألبانيا

علمت وكالة نوفا الإيطالية أن سفينة ليبرا التابعة للبحرية غادرت لامبيدوزا مع المجموعة الأولى من المهاجرين المتجهين إلى المراكز المقامة في ألبانيا والمخصصة لإيواء المهاجرين غير النظاميين.

وبحسب وكالة نوفا، فإن وزارة الداخلية الإيطالية تتكفل بالمبادرة. وجاء ترحيل أول مجموعة للمهاجرين غير النظاميين بعد أيام من إعلان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، السبت الماضي، عن البداية الوشيكة لعمليات النقل.

وأوضح بيانتيدوسي: "نخطط للمغادرة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل" و"من الناحية الواقعية - هناك استمرارية معينة في عمليات المغادرة - سيتم نقل أول الأشخاص إلى المراكز في ألبانيا الأسبوع المقبل".

والأسبوع الماضي، بدأ تشغيل المراكز في شنجين وججيادر وسوف تستوعب المهاجرين المنقولين بناءً على اتفاق بين حكومة ميلوني وحكومة إيدي راما الألبانية.

وفي نوفمبر الماضي، وقعت ميلوني ورئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، على اتفاقية مدتها خمس سنوات أثارت جدلاً كبيراً كونها تسمح بنقل ثلاثة آلاف شخص إلى ألبانيا كل شهر بعد انقاذهم على يد خفر السواحل الإيطالي من المياه الدولية. وقد ورد في الاتفاقية بأن التسجيل الأولي للأشخاص الذين يجري إنقاذهم سيتم على متن سفن الإنقاذ قبل نقلهم إلى ألبانيا حتى تعالج طلبات لجوئهم هناك.

ويخضع مركز شينغجين لإجراءات أمنية مشددة، بحيث لا يغادر الأشخاص الذين سيتم استضافتهم داخل المنشأة دون تصريح. علاوة على ذلك، تم أيضًا إنشاء مكاتب للمقابلات التي سيخضع لها المهاجرون لبدء فحص طلبات اللجوء.

وينص البروتوكول على وصول المهاجرين إلى مركز شينغجين للقيام بالإجراءات الأولى، ومن ثم سيتم نقلهم إلى جادير.

ويستضيف هيكل جادر، الذي يشبه في نشاطه مركز احتجاز الإعادة إلى الوطن، جميع الأشخاص الذين يعتبرون مناسبين، بعد فحص طلب اللجوء الذي سيتم في مركز شينغجين.