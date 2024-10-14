فيفا يعلن اجراء تعديلات واسعة على قواعد الانتقالات بعد قضية ديارا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) رسميا انه سيقوم بتعديل قواعد الانتقالات الحالية وذلك بعد الحكم الذي اعلنته محكمة العدل الاوربية بشأن قضية انتقال الاعب الدولي لاسانا ديارا .

وكان لاسانا ديارا لاعب ريال مدريد الاسبق قد قام في عام 2014 بفسخ تعاقده مع نادي لوكوموتيف موسكو الروسي لينتقل الى نادي شارلروا البلجيكي الا ان الاتحاد الدولي رفض هذا الانتقال . وبعد عام كامل من التوقف عن اللعب انتقل لاسانا ديارا الى نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي ومنه الى نادي الجزيرة الاماراتي ثم الى نادي باريس سان جيرمان قبل ان يعلن اعتزاله اللعب عام 2019 .

في نفس العام لجأ لاسانا ديارا الى محكمة العدل الاوربية لوقف تغريمه 10 مليون يورو بواسطة الاتحاد الدولي لكرة القدم وبالفعل رفضت المحكمة الغرامة التي تم توقيعها على ديارا وهو ما دعا الاتحاد الدولي الى الاعلان عن البدء على الفور في اجراء تعديلات على قواعد الانتقال .

وقال مدير الادارة القانونية في فيفا لويس جارسيا سيليفرو ان فيفا يدعو الاعضاء والشركاء لمناقشة اجراء تعديلات على قواعد الانتقالات في ضوء القواعد الاخيرة .

سيلفيرو رفض ما يقال على ان قاعدة يارا كما يطلق عليها الان يتقوض من سلطة الفيفا على الانتقالات مؤكدا انها لن تؤثر على سلطة الفيفا الا ان الواقع يقول انه اذا لم يكن الاعبين مجبرين على استكمال تعاقداتهم مع انديتهم بشكل واضح فأن ذلك سيغير من وجه كرة القدم بشكل كبير .

سيلفيرو اكد على ان الاتحاد الدولي لكرة القدم والاندية سيسعون بلا شك من خلال التعديلات الى تقوية سيطرتهم على الانتقالات وحماية مراكزهم بشكل تام .