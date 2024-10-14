علامات تعرف بها الصديق والأخ المخلص.. يوضحها مصطفى حسني

الصداقة الحقيقة من النادر تواجدها في الحياة الآن، فكيف تعرف من هو صديقك الأخ الحقيقي، وكيف تكون أنت الصديق على حق، علامات ونصائح وضحها الداعية مصطفى حسني.

قال الداعية الإسلامي مصطفى حسني خلال برنامجه التلفزيوني الجديد (أسويا): “أن هناك صفتان في الأخ الصادق، وهما الأولى التواجد، يعني هو موجود بيسأل عليك ويسندك، أما الصفة الثانية هى التغافل، يعني بيعرف يعدي، صحوبيته مش تقيلة، مش لازم تكدب وتخبي وتتشقلب عشان يبقي راضي عنك".

وتابع حسني موضحًا صفتان تجعلك صديق وأخ حقيقي لمن حولك قائلًا:" حاجتين يخلوك أخ بجد عند ربنا، الأولى هى التركيز في التفاصيل، يعني واخد بالك من تنهيد صاحبك، وعين صاحبك الشاردة، تسأل عنه أخبارك إيه؟، في حاجه في الدنيا مضيقاك؟".

وأضاف مستشهدًا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال أبي هريرة :علم ما بي من الجوع عندما نضر لي، فكانت نظره محب ومهتم ، والتركيز ينقلك إلى الحاجة الثانية وهى صناعة مواقف تطمئن صديقك، لما يكون في فرح، أنا مش هجيلك في الأخر، لأ أنا هاخد أجازة واجيلك في الاول عشان أنت أخويا ، ولما يكون في شدة أول ما تنزل هتلاقيني واقف جنبك، مش هاجي في الآخر مع الناس.

ويعرض برنامج أسوياء في السابعة مساء كل يوم جمعة على قناة «ON»، وهو يُلقي الضوء على عُبَّاد كانوا أقوياء ورُحماء وملأوا الأرض بالعلم والحُب والهداية، ليستعرض من خلال الحلقات قصص هذه الشخصيات التي أثرت في التاريخ.

واستعرضت الحلقة الأولى من البرنامج قصة سيدنا أبوبكر الصديق وحياته وسبب تسميته بـ «العتيق»، كما تحدث مصطفى حسني عن رحلة التعرف على «الأسوياء» وطريقة نشأتهم وخلفياتهم المختلفة، بالإضافة إلى العديد من المواضيع الأخرى التي ناقشتها الحلقة.