تطوير مركز اللغات والترجمة بجامعة جنوب الوادي

قال الدكتور وحيد الدين طاهر عميد كلية الآداب بجامعة جنوب الوادي، إن مركز اللغات والترجمة يقدم المستويات المختلفة لتنمية مهارات الطلاب المتدربين في اللغات المختلفة، وأن المركز يقوم بخدمات الترجمة للوثائق والشهادات المختلفة وذلك لخدمة منسوبي الجامعة والمجتمع المحيط بها.

وأشاد عميد الكلية بدعم واهتمام رئيس الجامعة بتطوير كلية الآداب ومركز اللغات والترجمة بالجامعة وتوفير الاحتياجات الخاصة بتدريب الطلاب على اكتساب مهارات اللغات المختلفة.

وأجرى الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي جولة تفقدية لمركز اللغات والترجمة بكلية الآداب بالإضافة إلى معامل قسم الجغرافيا ونظم المعلومات ومعمل اللغات الشرقية.

رافق رئيس الجامعة فى جولته، الدكتور وحيد الدين طاهر عميد كلية الآداب، والدكتور حماده احمد على وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والاستاذ عبدالرازق حسين أمين عام الجامعة المساعد، ولفيف من السادة رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وفرج حجاجي امين عام الكلية ولفيف من القيادات الادارية .

وتابع الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة خلال الجولة حسن انتظام العملية التعليمية وتوفير سبل الراحة للطلاب القدامى والجدد، وأكد رئيس الجامعة على توفير وتهيئة قاعات أخرى تدريسية للطلاب لاستيعاب أعداد الطلاب في الأقسام المختلفة.

كما وجه بالقيام بأعمال الصيانة اللازمة لمبنى الكلية مشيرا الى اهمية تطوير المنشآت التعليمية لتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب تساعدهم على تحقيق الابداع والابتكار.

كما قام رئيس الجامعة، بالمرور على الطلاب الممتحنين في معمل اللغة الإنجليزية بمركز اللغات والترجمة والتأكد من توفير الخدمات اللازمة لهم .

برنامج تدريب:

وواصل مركز التطوير الوظيفى، بجامعة جنوب الوادي، للمرة الرابعة تنفيذ البرنامج التدريبي (المدير لإدارى و المالى المحترف) للمجموعتين السابعة و الثامنة و التى تضم 45 من منسوبى الجامعة، لبناء قدرات منسوبى الجامعة فى المهارت الإدارية و المالية ويهدف البرنامج إلى بناء و تطوير قدرات منسوبى الجامعة بجميع أطيافها.

وقال الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، إن البرنامج يعكس رؤية الجامعة فى تطوير المورد البشرى ليواكب رؤية الدولة فى التنمية المستدامة و يتوافق مع رؤيتها 2030، ونوه أن هذا البرنامج سوف يليه برامج تدريبية متنوعة.

وأشار الدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفى إلى أن البرنامج يشمل 10 محاور رئيسية تنمى مهارات التواصل و العمل الجماعى و القيادة الفعالة و حل المشكلات و التوجيه والتحفيز و العرض الفعال إضافة الى المهارات التقنية و المالية و مهارات إدارة التغيير.

وأضاف الدكتور عمران أنه تم حتى الآن تدريب عدد 185 مشاركاً و أن القائمين على التدريب هم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس و مدربون معتمدين بالمركز و أن المجموعات التدريبية تضم فئات وظيفية مختلفة بهدف التقاء جميع أطياف المؤسسة على هدف مشترك هو التطوير الذاتى و المؤسسى.