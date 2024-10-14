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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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سهر الصايغ من الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: “مصر هتفضل بتاعة المصريين”

سهر الصايغ خلال الندوة
سهر الصايغ خلال الندوة التثقيفية

قالت الفنانة سهر الصايغ، خلال تقديم فيلميًا تسجيليًا بالندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة  بمناسبة الذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر المجيد، تحت عنوان "نصر أكتوبر 1973 حكاية شعب"،: "يا أما مصر تفضل بتاعة المصريين يا إما نموت.. مصر كانت بتخوض حرب وجود.. زي ما قال الرئيس وهنفضل نقولها وراه.. اللي هيقربلها هنشيله من فوق وش الأرض".

وأوضحت أن دول كثيرة جدًا في العالم خاضت حروب ضد الإرهاب ولكنها لم تصمد، لكن مصر كانت قادرة على التخلص من الإرهاب.

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