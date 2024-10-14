نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد المركز التكنولوجي بالخارجة

قامت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بجولةٍ مفاجئة لمقر المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز الخارجة؛ لمتابعة سير العمل بالمركز وإجراءات ملف التصالح.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالمتابعة المستمرة والوقوف على آخر مستجدات منظومة التصالح في مخالفات البناء ومعدلات تلقي طلبات المواطنين.

خلال جولتها التقت نائب المحافظ عدد من المواطنين داخل المركز واستمعت لمطالبهم وشكواهم، مُوجهةً بفحص ومراجعة مديونيات صندوق استصلاح الأراضي المحولة للضرائب العقارية، وانتداب موظف إضافي من صندوق أراضي المحافظة للعمل بالمركز؛ لتلافي الزحام وسرعة إنهاء الطلبات المقدمة تيسيرًا على المواطنين، كما اطلعت على التقارير الخاصة بمنظومة التصالح واستعرضت موقف عدد من الطلبات المقدمة، مُشددةً على ضرورة تيسير كافّة الإجراءات، وبحث شكاوى المواطنين وحلها وتذليل أي عقبات تواجههم، بما يضمن تقديم مستوى لائق من الخدمة.

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

وفي سياق آخر تابعت نائب المحافظ فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بالوادي الجديد، حيث نفذت مديرية التربية والتعليم، عدد من ورش العمل التوعوية لطلاب المحافظة للتعريف بالمبادرة الرئاسية (بداية)، من خلال إعداد مطويات ومجلات حائط التي تتضمن محاور المبادرة وأهدافها، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج توعوي تثقيفي لطلاب المحافظة حول انتصارات أكتوبر المجيدة؛ لتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، وإعلان مسابقة "تجربتي رائدة" للعاملين بقطاع تعليم المحافظة بهدف دعم التجارب الإيجابية الرائدة وتنمية روح الإبداع لدى المعلمين والعاملين بالمجال التعليمي.

ونظمت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية علاجية وإرشادية بمركز الداخلة، للكشف على الماشية وتقديم العلاج بالمجان؛ حفاظًا على الثروة الحيوانية، بينما دفعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد بقافلة سلع غذائية وتوزيعها على المواطنين بقرى بشائر خير الوادي وقرية المنيرة بمركز الخارجة، كما بدأت مديرية التضامن الاجتماعي تنفيذ حملة (Red Week) بفرع الهلال الأحمر المصري بالمحافظة بالتنسيق مع وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد؛ والتي تهدف للتوعية الصحية ونشر فكر العمل التطوعي والتعريف بالهلال الأحمر المصري.

وعقد مكتب الهيئة العامة لتنشيط السياحة ندوة بمدرسة المروة الثانوية التجارية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، حول (أبرز المقومات السياحية بالوادي الجديد)، بالإضافة للتعريف بكيفية التعامل مع السائح وأسباب تسمية المدن والقرى بالمحافظة، كما تم تنفيذ مسابقة للطلبة في ختام الندوة للتأكد من استيعاب المعلومات وتحقيق الفائدة، كما نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد قافلة طبية بالتنسيق مع مديرية الصحة للكشف على السيدات وعقد ندوة توعوية عن أهمية الكشف المبكر، بقرية العوينة بالداخلة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية على ريادة الأعمال في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية وتمكين سيدات القرى اقتصاديًا، وذلك بالتعاون مع البنوك الوطنية لتقديم التيسيرات لرائدات الأعمال.

وفي قطاع الأزهر الشريف تم تنفيذ محاضرات ودروس بعنوان "طالب متخلق بأخلاق القرآن الكريم" لتلاميذ المرحلة الابتدائية، فيما نظمت مديرية الشباب والرياضة مسيرات ولقاءات حوارية مع الشباب في إطار الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والعيد القومي للمحافظة.