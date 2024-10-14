أسماء وصور الجنود القتلى في قاعدة بنيامينا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أربعة جنود في هجوم مسيّرة حزب الله، التي استهدفت قاعدة عسكرية قرب بنيامينا لتدريب جولاني أمس (الأحد).

وقال جيش الاحتلال إن القتلى هم: الرقيب عمري تماري يوسف هيب والرقيب يوآف أغمون والرقيب ألون أميتاي، وإصابة 51 شخصًا.

بعد عملية حزب الله التي استهدفت قاعدة عسكرية قرب بنيامينا، وصل رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إلى القاعدة وأجرى جلسة استجواب أولية مع جنود الاحتلال.

وقال هاليفي حسب إعلام عبري: "نحن في حالة حرب، والهجوم على قاعدة تدريب في العمق صعب والنتائج مؤلمة، لقد قمتم بعمل جيد في علاج وإجلاء الجرحى والمصابين"، وتابع :"عانقوا العائلات الثكلى، ورافقوا الجرحى وادعموا القادة والجنود ونحن مستمرون في القتال والتدريب لما هو قادم".