كولر يوافق على التعاقد مع صفقة مغربية جديدة

أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان المسئولين في النادي الأهلي قرروا التعاقد مع لاعب مغربي جديد لدعم صفوف الفريق.

وأضاف شبانة : ان هذا المقترح جاء بعد جلسة اجريت مع مارسيل كولر لاقناعه بهذه الفكرة، والتي جاء مفادها خلق الانسجام بين اللاعبين، خاصة وان النادي الأهلي يمتلك الان اكثر من لاعب قد مغربي قد يشارك بشكل أساسي في الفترة المقبلة.

واختتم شبانة : اللاعب المقترح يلعب في خط الهجوم ، إضافة لان كولر يرى ان التجربة المغربية ستكون مثمرة لما تقدمه المنتخبات هناك من تقدم في الفترات الأخيرة.

في سياق متصل كشف الإعلامي محمد الليثي عن اتفاق النادي الأهلي مع نظيره الأهلي السعودي على إقامة مباراة ودية بين الفريقين يوم 12 نوفمبر المقبل في اعتزال النجم السعودي السابق خالد مسعد، من دون لاعبي الأهلي الدوليين، لانشغالهم بالأجندة الدولية التي سيخوض خلالها منتخب مصر مباراتي الرأس الأخضر وبوتسوانا في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة.

وقال محمد الليثي: "الأهلي سيحصل على مليون و500 ألف دولار من النادي السعودي، مقابل خوض هذه المباراة التي تم الاتفاق على جميع تفاصيلها خلال الأيام الماضية، وحصلت إدارة الأهلي على موافقة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، بخوض هذه المباراة من دون الدوليين في تمام الساعة التاسعة مساء يوم 12 نوفمبر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، المعروف بـ"الجوهرة المشعة".