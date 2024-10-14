الوفد والأحزاب السياسية ببورسعيد يرفضون تحويل قبة قناة السويس لفندق سياحي

تابعت الاحزاب والقوى السياسية فى بورسعيد بقلق بالغ مشروع تحويل قبة هيئة قناة السويس ببورسعيد على الضفة الغربية للممر المائي الملاحى للقناة الى نشاط فندق سياحى تتولى إدارته إحدى شركات السياحة .

واذ تعرب هذه الاحزاب عن رفضها الكامل والمطلق لهذا المشروع الذى يمثل اهانة باللغة واعتداء على رمزية المبنى التاريخية التى تجسد كفاح الشعب المصرى.

وتطالب القوى الحزبية والسياسية / باستئناف استكمال ترميم مبنى قبة الهيئة بمعرفة وزارة الآثار المصرية واعادة تشغيل المبنى طبقا للغرض الذى خصص من أجله فى تنظيم عبور السفن لقناة السويس

صدر فى ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٤

عن أحزاب : الوفد / التجمع الناصرى / العمل