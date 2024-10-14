زراعة الفيوم تنظم فعاليات اليوم الأول لدورة مطبقي المبيدات

نظمت مديرية الزراعة بالفيوم برئاسة الدكتور أسامة دياب وكيل الوزارة فعاليات اليوم الأول لدورة التدريبية لمطبقي المبيدات الزراعية، لتوعية خريجي كلية الزراعة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، والدكتور أيمن حموده مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الآفات.

دورة تدريبية لخريجي كلية الزراعة بالفيوم للتعريف بأنواع المبيدات الزراعية

وفي السياق ذاته نفذت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة فعاليات اليوم الأول من دورة مطبقي المبيدات الزراعية لتوعية خريجى كليات الزراعة وحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، للتعرف على أنواع المبيدات وطريقة علاج الأمراض وكميات المبيدات المستخدمة لكل مرض على حده.

جاء ذلك بحضور الدكتور ايمن يوسف زكى بمعهد بحوث وقاية النباتات ومسئول محافظة الفيوم لبرنامج مطبقى المبيدات الدكتور كارم ابوزيد معهد بحوث وقاية النباتات وعضو لجنة المبيدات الزراعية .

ومن جانبه أوضح وكيل زراعة الفيوم أن الهدف من التدريب تعريف خريجى كليات الزراعة بأنواع المبيدات الزراعية، وماهى المبيدات وآثارها على المحاصيل الزراعية وكيفية استخدام المبيد والمادة الفعالة لكل مبيد والأمراض والآفات التي تصيب المحاصيل والمبيد الملائم لكل مرض وآفة، وذلك من خلال المحاضرات التي يلقيها متخصصون في المبيدات الزراعية والآفات والأمراض التي تصيب المحاصيل، وكذلك كيفية إستخدام آلة الرش للتعرف على معدل كل مبيد وطريقة الرش، على أن يحصل المتدرب على شهادة معتمدة تسمى شهادة مطبقى المبيدات، تمكنهم من مزاولة المهنة.

وأضاف أن الدورة تمنح المتدرب شهادة معتمدة لمطبقى المبيدات الزراعية تقوم لجنة مبيدات الآفات الزراعية بمنح تراخيص مزاولة مهنة مطبقى مبيدات الآفات الزراعية من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة بموجب شهادات معتمدة بعد اجتياز البرامج التدريبية المقررة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية تهتم بالفلاح وشباب الخريجين لخلق فرص عمل لهم في قطاع الزراعة ومن اجل إنتاج غذاء امن وصحي حفاظا علي صحة الإنسان والحيوان والمحافظة علي البيئة فقد أولي الاهتمام بهذا البرنامج لمساعدة الشباب في إقامة مشاريع صغيرة وتوفير شباب متدرب وقادر علي العمل.

وقال الدكتور أيمن يوسف انه تم شرح جميع ما يتعلق بالرش الأمن للمبيدات وكيفية التعامل مع المبيدات بأنواعها، مشيرا أن هذه الدورات مطروحة من قبل وزارة الزراعة ومركز بحوث وقاية النباتات وذلك لإعداد مطبقي مبيدات معتمدين و مدربين علي أساس عالي لتلافي أضرار رش المبيدات وأكد على أن هذه الدورات تقام بجميع مراكز المحافظة، بهدف تدريب الشباب علي أعمال استخدام المبيدات بطرق صحيحة.