محافظ الدقهلية يدشن مبادرة تخفيض أسعار بيع اللحوم الطازجة

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، بتدشين مبادرة تخفيض أسعار بيع اللحوم الطازجه بمنافذ مواطنون ضد الغلاء بنطاق المحافظة لتصبح 260 جنيه للكيلو بدلاً من 280 جنيها وسط فرحة عارمة من المواطنين، حيث أبدوا سعادتهم بهذه المبادرة ، من داخل المنفذ الرئيسي مواطنون ضد الغلاء أمام بجوار مديرية الزراعة.



جاء ذلك بحضور المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، والدكتورة شيماء الهندي مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين، ومحمود العسقلانى رئيس مجلس إدارة جمعية مواطنون ضد الغلاء، ووائل السنوسي مدير فرع جمعية مواطنون ضد الغلاء بالدقهلية ومسئول المنافذ .



وأشار اللواء " مرزوق " إن الهدف من المبادرة هو الحد من إرتفاع أسعار اللحوم ورفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط في ظل ارتفاع أسعار السلع والمنتجات عالمياً بسبب الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم وبسبب التغيرات المناخيه التي أدت إلي ضعف انتاج المحاصيل الزراعيه والمنتجات .



وقال المحافظ، أطلقنا العديد من المبادرات لتخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائيه واللحوم ومستمرون لمحاربة الغلاء وتخفيض أسعار السلع الغذائية والمنتجات الزراعيه بكافة أنواعها ، وقمنا بتخصيص معارض دائمة لبيع السلع والمنتجات بأسعار مخفضه بمختلف مدن ومراكز المحافظه .

وكلف اللواء " مرزوق " وكيل وزارة التموين بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة .