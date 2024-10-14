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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حزب الله يعلن استهداف قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية الإسرائيلية

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبنانى، الإثنين، أنه نفذ ضربة صاروخية "نوعية" على قاعدة بحرية قرب مدينة حيفا في شمال إسرائيل، غداة هجوم بطائرات مسيّرة على قاعدة تدريب أسفر عن مقتل 4 جنود على الأقل.

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وأورد الحزب في بيان أن مقاتليه أطلقوا "صلية صاروخية نوعية على قاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غرب حيفا".

وأشار إلى أنه "تم استهداف ثُكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المُحتلة برشقة صاروخية وحققنا إصابة مباشرة".

 

وفى وقت سابق، توعّد حزب الله اللبناني، إسرائيل بمزيدٍ من الهجمات إذا واصلت الاعتداء على لبنان، بعدما شن هجومًا بمُسيراتٍ على قاعدة عسكرية جنوبي حيفا، أسفر عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة نحو 67 آخرين، في الحصيلة الأكبر في هجوم واحد منذ التصعيد.

 

وقال حزب الله في بيانٍ، إن "المقاومة تعِدُ الاحتلال الإسرائيلي بأنّ ما شهده في جنوب حيفا ما هو إلا اليسير أمام ما ينتظره إذا قرر الاستمرار في الاعتداء على شعبنا".

 

واعتبر حزب الله الهجوم على حيفا، أمس الأحد "عمليّة نوعية ومركّبة".

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